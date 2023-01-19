Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Седьмой арбитражный апелляционный суд признал незаконным желание мэрии Новосибирска забрать в собственность двухэтажное здание в Первомайском сквере, где располагаются заведения общепита "Перчини" и "Парк кафе". Ранее подобное решение принял Арбитражный суд Новосибирской области. Фемида посчитала, что мэрия не представила достаточных доказательств, чтобы претендовать на недвижимость.
Кафе было построено в 2007 году в самом центре Новосибирска, почти напротив мэрии. 13 лет городские власти не акцентировали внимание на появлении "объекта капитального строительства" на который не было выдано разрешение. Но в 2020 году муниципалитет подал иск о признании кафе незаконной постройкой и ее сносе. Суд иск удовлетворил.
Однако в итоге сама же мэрия и отозвала исполнительный лист о сносе здания. Чиновники решили, что начинать снос перед проведением в городе молодежного чемпионата мира по хоккею неправильно, и решили забрать здание в городскую собственность. В итоге МЧМ-2023 отменили, но власти по-прежнему искали пути заполучить павильон.