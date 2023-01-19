atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Суд не разрешил мэрии Новосибирска забрать в собственность кафе "Перчини"

Сегодня, 08:31
Фото: 2GIS
Здание было построено незаконно еще в 2007 году

Арбитраж отказал мэрии Новосибирска в праве собственности на кафе "Перчини"

Двухэтажное здание кафе в Первомайском сквере не может перейти в собственность муниципалитета, потому что для этого нет оснований. Ранее мэрия добивалась сноса самовольной постройки

Седьмой арбитражный апелляционный суд признал незаконным желание мэрии Новосибирска забрать в собственность двухэтажное здание в Первомайском сквере, где располагаются заведения общепита "Перчини" и "Парк кафе". Ранее подобное решение принял Арбитражный суд Новосибирской области. Фемида посчитала, что мэрия не представила достаточных доказательств, чтобы претендовать на недвижимость.

Кафе было построено в 2007 году в самом центре Новосибирска, почти напротив мэрии. 13 лет городские власти не акцентировали внимание на появлении "объекта капитального строительства" на который не было выдано разрешение. Но в 2020 году муниципалитет подал иск о признании кафе незаконной постройкой и ее сносе. Суд иск удовлетворил.

Однако в итоге сама же мэрия и отозвала исполнительный лист о сносе здания. Чиновники решили, что начинать снос перед проведением в городе молодежного чемпионата мира по хоккею неправильно, и решили забрать здание в городскую собственность. В итоге МЧМ-2023 отменили, но власти по-прежнему искали пути заполучить павильон.

Читайте также:
Барнаульский застройщик получит землю без торгов в Новосибирске: как так происходит"Вы невменяемые?" – какие поблажки получили строители в последние дни 2022 годаБолее шести сотен незаконных торговых точек снесли в Новосибирске за 2022 год
#Город#Новосибирск#Арбитражный суд#Мэрия#Кафе
Подпишитесь
Терешкова, Панферов, Гончаров: ВИП-персоны окунаются на Крещение в Новосибирске
Вчера, 08:12
«Завтра требуют 6 500 $»: впавшую в кому на Бали женщину еще не вывезли в Новосибирск
Сегодня, 07:35
Мороз по коже: ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:18
Отставание в строительстве моста в Новосибирске бросает тень на репутацию группы ВИС
Вчера, 14:18
Столицу РФ хотят перенести в Новосибирск из-за угрозы бомбардировок
Вчера, 08:16
Водитель Собчак выплатил 300 тысяч дочери погибшей в ДТП женщины из Новосибирска
Сегодня, 03:47