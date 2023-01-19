Кафе было построено в 2007 году в самом центре Новосибирска, почти напротив мэрии. 13 лет городские власти не акцентировали внимание на появлении "объекта капитального строительства" на который не было выдано разрешение. Но в 2020 году муниципалитет подал иск о признании кафе незаконной постройкой и ее сносе. Суд иск удовлетворил.