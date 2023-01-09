В последние дни декабря 2022 года в мэрии Новосибирска оформили несколько документов, в которых, на основании результатов общественных обсуждений, рекомендовано одобрить застройщикам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. Иными словами, строительным компаниям разрешили строить так, как вообще-то, запрещено нормативами. Этот механизм одобрения отклонений от проекта уже на стадии строительства считается допустимым в редких и особых случаях. Но на практике же новосибирскими властями применяется сплошь и рядом, зачастую, невзирая на протесты горожан.