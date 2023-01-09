В последние дни декабря 2022 года в мэрии Новосибирска оформили несколько документов, в которых, на основании результатов общественных обсуждений, рекомендовано одобрить застройщикам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. Иными словами, строительным компаниям разрешили строить так, как вообще-то, запрещено нормативами. Этот механизм одобрения отклонений от проекта уже на стадии строительства считается допустимым в редких и особых случаях. Но на практике же новосибирскими властями применяется сплошь и рядом, зачастую, невзирая на протесты горожан.
Итак, компания "Вира-Строй-Эстейт" добилась одобрения увеличить количество квартир в строящемся жилом доме на земельном участке площадью 1 гектар по адресу ул. Петухова, 162 с предусмотренных проектом 368 квартир до 431. В качестве обоснования просьбы надстроить несколько лишних этажей застройщик назвал то, что "инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки". Какая тут причино-следственная связь, непонятно.
Впрочем, интереса к судьбе этой новостройки горожане не проявили. Как следует из протокола общественных обсуждений, в них приняли участие всего три человека, в том числе, неназванные эксперты. Вероятно, экспертов было два, поскольку мнение в ходе обсуждений высказано только одно.
"Вы невменяемые? Нет, конечно, мы против. Парковок и так нет, от слова совсем. Делайте в своих муравейниках парковки, где хотите, можете на крыше, можете под землей, можете с функцией автопаркинга в квартире. Жители г.Новосибирск не хотят страдать от ваших бездумных построек!!!!", - пишет в разделе "Предложения и замечания" Агеенко В. Н.
Запрос компании "Энергомонтаж" об уменьшении с 60 машино-мест до 25 машино-мест стоянки для автомобилей около магазина в зоне жилой застройки на улице Родники и вовсе не вызывал интереса у потенциальных участников обсуждения. Проект решения мэрии об удовлетворении этой просьбы подготовлен только с участием двух экспертов. В качестве обоснования сокращения парковочных мест застройщик назвал то обстоятельство, что "геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки с целью сохранения зеленых насаждений в границах земельного участка и общественно-значимых пространств".
А вот желание застройщика жилого комплекса "Академия" в Октябрьском районе резко сократить количество парковочных мест с 650 до 481 вызвало волну возмущения. Столь серьезное отклонение от первоначального проекта в ООО "ЖК Академия" обосновали так: "в связи с тем, что рельеф земельного участка, наличие инженерных сетей и конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки". Как будто на этапе проектирования этого не заметили.
Около 70 человек оставили свои отзывы на сайте "Электронная демократия Новосибирской области". И большинство из них против удовлетворения запроса строительной компании.
"Может хватит застройщику лепить дома на таком пятачке, места для парковок нет, но всеми правдами и неправдами старается обмануть всех ради своей выгоды. Наш дом и жильцы ЖК "Сибревком", Ипподромская, 8, не должны страдать ради выгоды ЖК "Академия". Куда смотрит отдел по строительству!!!!! Против, против, против…", - пишет Масалова О.В.
"Я против. Наш ЖК и так претерпел множественные изменения. У нас будет 879 квартир и на них заложено всего 650 мест, а вы предлагаете убрать ещё 200. Тогда когда все достроится, на головах будем стоять друг у друга", - констатирует Пашинская Н.И.
И еще десятки подобных мнений возмущенных жильцов уже сданных домов в ЖК "Академия" и жителей соседних многоэтажек.
Но, несмотря на это, подготовленный по результатам общественных обсуждений проект постановления мэрии предусматривает выдачу ООО "ЖК Академия" разрешения на отклонения от предельно допустимых параметров.
Эти истории, датированные последними днями 2022 года, укладываются в общую схему происходящего с застройкой в Новосибирске. Сначала разрабатывается проект, который соответствует всем градостроительным нормам и правилам. Иначе придется изначально начинать незаконную стройку, а это все-таки чревато серьезным скандалом и возможными судебными решениями не в пользу строительной компании.
Зато потом можно сколько угодно нарушать нормы, возводя в итоге "человейники", получив на это индульгенцию муниципалитета по совершенно несостоятельным основаниям, вроде тех, что мы указывали выше.
Яркий пример - возведение многоэтажного ЖК "Енисей" во дворе дома по Железнодорожной 8/1. Новостройка появилась вопреки мнению жителей.
"Голосование" это простой элемент в узаконивании необходимого результата, по сути это спланированная фальсификация! Проблема в том, что система нарушения прав жителей и законов выстроена довольно таки чётко и продумано и включает в себя все необходимые составляющие для принятия любого решения, начиная с городского совета, где поддерживают любое решение, прокуратуры неспособной замечать нарушения, даже если ей на это указывают в обращениях, в иных случаях подключаются суды, но судебные решения наверняка были бы иными если бы они выносились за пределами региона судами, не относящимися к региону", - считает один из борцов со строительством ЖК "Енисей" Евгений Белокриницкий.