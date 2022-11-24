Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска принял решение о проведении общественных обсуждений о перезонировании земельного участка в центре города, на улице Ленина, где сейчас стоит здание легендарного "Универсама". Речь идет о внесении изменений, которые позволят построить здесь 23-этажную жилую высотку. При этом жители соседних домов категорически против назначения этой процедуры и в ходе заседания комиссии по ПЗЗ земельных участков потребовали в принципе отказаться от подобных планов. Ведь уже и так собрано около 400 подписей против очередного проекта варварской точечной застройки. Почему же люди не хотят, чтобы их мнение было официально услышано с помощью интернет-ресурса "Электронная демократия"?
Несмотря на то, что формально выразить свое мнение на этом портале можно только после авторизации на "Госуслугах", то есть, сообщение будет не обезличенным, доверия эта процедура не вызывает. Житель дома по адресу Урицкого, 32 Максим Лучко говорит, что он и его соседи видели уже достаточно примеров, когда результаты общественного обсуждения выглядят, мягко говоря, странными.
"В целом, когда читаешь комментарии под статьями о проблемных явлениях в городе, где очевидно лоббирование мэрии, типа аварийного дома на Урицкого 19, вырубки лесов в Нижней Ельцовке, постройки "бельма на глазу города" - высоток на месте универсама напротив кинотеатра "Победа" и прочее, то видишь массу однотипных комментариев в защиту мэрии. Кажется, "электронная демократия" и "охранительские" комментарии "за мэрию" - это звенья одной цепи", - объясняет Лучко.
Еще более категоричен в суждениях житель дома по Железнодорожной 8/1 Евгений Белокриницкий. Прямо во дворе, наплевав на мнение жителей, здесь построили многоэтажный ЖК "Енисей".
"Голосование" это простой элемент в узаконивании необходимого результата, по сути это спланированная фальсификация! Проблема в том, что система нарушения прав жителей и законов выстроена довольно таки чётко и продумано и включает в себя все необходимые составляющие для принятия любого решения, начиная с городского совета, где поддерживают любое решение, прокуратуры неспособной замечать нарушения, даже если ей на это указывают в обращениях, в иных случаях подключаются суды, но судебные решения наверняка были бы иными если бы они выносились за пределами региона судами, не относящимися к региону", - считает активист.
Согласно законодательству, изменения категории назначения земельных участков и планы по застройке должны приниматься с учетом мнения горожан. Теоретически это звучит красиво, на практике же процедура превратилась в формальность. Сначала в Новосибирске под предлогом эпидемии коронавируса отменили публичные слушания, где желающие могли лично задавать вопросы экспертам и вступать с ними в дискуссии. Мнения решили собирать заочно и дистанционно.
Но дело в том, что результаты этих обсуждений носят рекомендательный характер, к которым городской департамент строительства может прислушаться, а может и нет. Профильная структура мэрии выносит свое заключение, а окончательное решение о перезонировании выносит Совет депутатов. На практике большинство депутатов просто соглашаются с точной зрения департамента, а возникающие дискуссии быстро сворачивает председатель Совета депутатов.
При этом сами решения о назначении публичных слушаний и общественных обсуждений городские власти стараются сделать максимально непубличными, спрятать публикацию о назначении обсуждения где-нибудь в глубине второстепенных подразделов муниципальных порталов. Таким образом, часто происходит так, что заинтересованные лица узнают об их проведении постфактум.
Показателен пример скандального 20-летнего долгостроя в самом центре города, недалеко от "Универсама". Под видом пристройки к историческому 4- этажному зданию здесь возвели 13-этажную свечку. Стройка шла со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, была остановлена судом, вновь разморожена, снова остановлена судебным решением. В итоге застройщик и мэрия все-таки решили добиваться завершения строительства. И в прошлом году строительная компания для достижения этой цели запросила у муниципалитета отклонение от предельных параметров строительства жилья.
Запрос был просто чудовищным: уменьшение минимального отступа до границ соседнего земельного участка до нуля, увеличение процента застройки в границах земельного участка с 40 % до 100 %, уменьшение количество парковочных мест до нуля.
Но формально для утверждения этих изменений требовалось общественное обсуждение. Бдительные жители квартала, которые столько лет пытаются восстановить справедливость и добиться сноса незаконной постройки, мониторили муниципальные ресурсы и узнали о планирующихся слушаниях. Люди массово высказались против. Казалось бы, мнение услышано. Но спустя какое-то время застройщик вновь выходит с этими же предложениями. И вновь люди говорят "нет".
Муниципалитет назначает третьи слушания, но уведомление о них было настолько тщательно спрятано, что буквально накануне случайно о них узнает только один человек – житель дома по адресу Урицкого, 21 Александр Саластей. Он успевает оповестить часть жителей. Но мэрия не успокаивается. Потом были назначены четвертые, пятые обсуждения. При этом удивительным образом сайт "Электронная демократия" начинает сбоить, часто недоступен, а обращения жителей загадочным образом исчезают.
"Все делается для того, чтобы протащить нужное мэрии решение любой ценой. Грязными методами проводят эти общественные обсуждения. Это даже не обсуждения, а мероприятия по узакониванию незаконных отклонений", - комментирует Александр Саластей.
Наверное, самый громкий скандал разразился осенью 2022 года вокруг процедуры общественных обсуждений планов по застройке микрорайона Нижняя Ельцовка. Предлагаемый проект предполагает существенное увеличение количества зон жилой застройки и даже возможный снос существующих домов. Кроме того, предполагается вырубка соснового бора в районе бывшего детского лагеря "Юный медик", в ареале которого выявлены представители флоры и фауны, занесенные в "Красную книгу".
Выяснилось, что сотни голосов за подобные изменения были поданы с использованием украденных данных аккаунтов на "Госуслугах". Люди, от имени которых был одобрен проект застройки, в реальности не принимали участие в голосовании. Кроме того, были использованы данные людей, которые уже умерли. Вброс этих голосов (около 400 сообщений) был осуществлен по классической схеме фальсификации выборов – в последние часы проведения опроса, буквально с минутным разрывом.
В итоге из 711 комментариев 523 содержало положительную оценку проекта. Это позволило начальнику городского департамента строительства и архитектуры Алексею Кондратьеву заявить, что проект будет направлен на утверждение в Совет депутатов Новосибирска.
Но нарушения, вскрытые активистами, были настолько очевидны, что прокуратуре не оставалось ничего иного, как возбудить в начале октября уголовное дело по ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". О результатах расследования пока ничего неизвестно. Итоги сомнительного общественного обсуждения не отменены.
Так стоит ли вообще становиться участником общественного обсуждения? Исходя из того, что мэрия старается максимально минимизировать число участников подобной процедуры – да, стоит. И вот почему. Несмотря на то, что процедура эта формальная, ее результаты могут стать веским аргументом при обращении в прокуратуру и суд с требованием отмены последующих решений, принятых без реального учета мнения горожан. А если это мнение никак официально не закреплено, то почва для дальнейшего отстаивания своих законных интересов становится весьма зыбкой.