Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска принял решение о проведении общественных обсуждений о перезонировании земельного участка в центре города, на улице Ленина, где сейчас стоит здание легендарного "Универсама". Речь идет о внесении изменений, которые позволят построить здесь 23-этажную жилую высотку. При этом жители соседних домов категорически против назначения этой процедуры и в ходе заседания комиссии по ПЗЗ земельных участков потребовали в принципе отказаться от подобных планов. Ведь уже и так собрано около 400 подписей против очередного проекта варварской точечной застройки. Почему же люди не хотят, чтобы их мнение было официально услышано с помощью интернет-ресурса "Электронная демократия"?