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Слушания

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2024
Новосибирцы против изменения статуса Бугринского леса без публичных слушаний
22 июня, 05:48
В Искитиме разгорается скандал вокруг планов строительства металлургического завода
17 февраля, 07:26
2023
Брусника разработала новый мастер-план застройки третьего микрорайона Краснообска
3 июля 2023, 04:29
Отмену прямых выборов мэра Новосибирска обсудят на публичных слушаниях
Изменения в устав Новосибирска об отмене прямых выборов мэра обсудят на публичных слушаниях. Об этом сообщили в Совете депутатов города Новосибирска.
16 марта 2023, 06:42
2022
Общественные обсуждения на сайте "Электронная демократия" - инструкция по голосованию
1 декабря 2022, 02:59
Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
24 ноября 2022, 08:33
Публичные слушания по созданию мусоропереработки в Верх-Туле опять отменены
10 ноября 2022, 03:42
Отменены публичные слушания по созданию мусоропереработки в Верх-Туле
13 октября 2022, 08:49

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