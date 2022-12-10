Более шести сотен незаконных торговых точек снесли в Новосибирске за 2022 год

В беседе с изданием «Новосибирские Новости» чиновник резко высказался о нелегальном предпринимательстве, цветущем на улицах Новосибирска.

«Это незаконные объекты, они не платят в бюджет, стоят без единых документов, непонятно чем торгуют, непонятно, с какими документами. Разговаривать здесь уже не о чем, здесь только убирать — и никак иначе», — сказал Олег Хорошунов

Оставшиеся 331 киоск городская администрация планирует снести в следующем году. Начальник управления художественного облика Новосибирска порекомендовал всем предпринимателям-владельцам нелегальных точек убрать «серые» киоски и павильоны самостоятельно.

«Мы считаем, что главная поддержка предпринимательского сообщества — это убрать все незаконные объекты», — рассказал Олег Хорошунов.

Ранее новосибирского блогера возмутила стихийная торговля на улицах столицы Сибири.