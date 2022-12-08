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Отстранение от работы вице-мэра Скатова добавит трудностей: Анатолий Локоть

Сегодня, 08:33
Фото: аккаунт Артема Скатова в ВК
Вице-мэра Новосибирска подозревают в клевете

Мэр Новосибирска прокомментировал уголовное дело в отношении вице-мэра Скатова

Мэр Новосибирска прокомментировал отстранение от работы по решению суда своего заместителя Артема Скатова. Никого на замещение этой должности в мэрии пока не выдвигают

Мэр Новосибирска отказался озвучить свое личное отношение к расследованию уголовного дела в отношении вице-мэра Артема Скатова, которого обвиняют в клевете. Однако заявил, что решение Октябрьского районного суда, согласно которому Скатов отстранен от занимаемой должности до окончания срока расследования, "добавит трудностей" в работе муниципалитета.

Анатолий Локоть подчеркнул, что не назначил никого временно исполняющим обязанности "политического" вице-мэра, который курировал департаменты информационной политики и информатизации. Его фронт ответственности будет "перераспределен" между другими сотрудниками муниципалитета.

Напомним, что расследование началось в 2022 году, когда депутат Государственной думы Дмитрий Савельев подал заявление на Telegram-канал, якобы, опорочивший его честь и достоинство. Правоохранители нашли хозяина канала и автора проблемного текста. Артем Скатов, по мнению следователей, является заказчиком материала.

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#Политика#Новосибирск#Анатолий Локоть#Артем Скатов#Мэрия#Уголовное дело
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