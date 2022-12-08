Мэр Новосибирска отказался озвучить свое личное отношение к расследованию уголовного дела в отношении вице-мэра Артема Скатова, которого обвиняют в клевете. Однако заявил, что решение Октябрьского районного суда, согласно которому Скатов отстранен от занимаемой должности до окончания срока расследования, "добавит трудностей" в работе муниципалитета.