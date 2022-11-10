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Новосибирский блогер Виталий Полищук возмутился стихийной торговлей

Сегодня, 14:28
Фото: Telegram-канал "Полищук"
Торговая лавка на площади Калинина

В Новосибирске местный блогер Виталий Полещук остался недоволен торговлей на улице

Создатель VK-сообщества «АСТ-54» снял видео на пл. Калинина в Новосибирске, пообещав разобраться со стихийной торговлей.

"Вот на Маркса прибрались и следующая на очереди явно площадь Калинина", - сказал Полищук.

На видео блогер ругает торговцев, в частности, за "засоряющую мозг" аудиорекламу. "Ну это чё блин за жесть!", - негодует он.

На глаза Виталию попались лавочка с икрой, стенды с фруктами, одеждой и плюшевыми игрушками. 

В беседе с журналистами НГС новосибирец предложил городским властям "взять самосвал и пару рабочих, да проехаться по улице и собрать все эти деревяшки". Виталий также уточнил, что каркасы разрушенных палаток можно отдать нуждающимся в частный сектор. Что делать с владельцами убранных точек блогер не уточнял.

Ранее в этот же день на стеле перестал работать экран. 

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#Новосибирск#Площадь Калинина#Стихийная торговля#Виталий Полищук#Общество#Город#Бизнес
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