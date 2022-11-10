Новосибирский блогер Виталий Полищук возмутился стихийной торговлей

"Вот на Маркса прибрались и следующая на очереди явно площадь Калинина", - сказал Полищук.



На видео блогер ругает торговцев, в частности, за "засоряющую мозг" аудиорекламу. "Ну это чё блин за жесть!", - негодует он.



На глаза Виталию попались лавочка с икрой, стенды с фруктами, одеждой и плюшевыми игрушками.



В беседе с журналистами НГС новосибирец предложил городским властям "взять самосвал и пару рабочих, да проехаться по улице и собрать все эти деревяшки". Виталий также уточнил, что каркасы разрушенных палаток можно отдать нуждающимся в частный сектор. Что делать с владельцами убранных точек блогер не уточнял.