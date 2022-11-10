Экран погас на стеле, которую открыли в Новосибирске неделю назад

Сегодня экран горит синим цветом, а должен транслировать фотографии в военные годы. Сама конструкция представлена в виде четырёхгранного штыка, а на гранях изображены труженики.
Напомним, что праздник в честь открытия стелы устраивали в Новосибирске большой: на него потратили около миллиона рублей, привлекли десятки волонтеров и даже зазывали на митинги жильцов из разных районов.
В день открытия стелы перекрывали дороги в Калининском районе. Автомобилисты были в шоке, так как пробки были на самом пике. Конечно же, организаторов праздника раскритиковали.