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Экран погас на стеле, которую открыли в Новосибирске неделю назад

Сегодня, 02:24
Фото: atas.info
Стела на пл. Калинина

В Новосибирске на новой стеле перестал работать экран

3 ноября на площади Калинина в Новосибирске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Спустя неделю, на памятной конструкции погас экран, о чем сообщили новосибирцы в ВК-группе «АСТ-54».

Сегодня экран горит синим цветом, а должен транслировать фотографии в военные годы. Сама конструкция представлена в виде четырёхгранного штыка, а на гранях изображены труженики.

Так стела выглядит 10 ноября
Фото: ВК/АСТ-54

Напомним, что праздник в честь открытия стелы устраивали в Новосибирске большой: на него потратили около миллиона рублей, привлекли десятки волонтеров и даже зазывали на митинги жильцов из разных районов. 

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В день открытия стелы перекрывали дороги в Калининском районе. Автомобилисты были в шоке, так как пробки были на самом пике. Конечно же, организаторов праздника раскритиковали. 

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#Эмилия Губарева#Открытие стелы на пл.Калинина#Новосибирск#2022
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