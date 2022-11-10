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Следственный эксперимент проводили на дороге в Новосибирске – что там произошло

Сегодня, 02:56
Фото: ВК/АСТ-54
Сотрудники ДПС перекрыли улицу

В Новосибирске экипаж ГИБДД перекрыл часть Ипподромской

В среду, 9 ноября была перекрыта часть улицы Ипподромской. Оказалось, что на участке следователи проводили эксперимент, о чем стало известно из ВК-группы «АСТ-54».

Сам инцидент произошло в вечернее время на Ипподромской магистрали. Сотрудники ГИБДД перекрыли часть дороги в сторону Кропоткина. Однако в ведомстве никак не прокомментировали эту ситуацию.

Сервис 2ГИС свидетельствовал о том, что на месте перекрытия работали сотрудники Следкома. В комментариях ВК-паблика новосибирцы отметили, что на дороге проводили следственный эксперимент. Улица была перекрыта 10 минут.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Город
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