Сам инцидент произошло в вечернее время на Ипподромской магистрали. Сотрудники ГИБДД перекрыли часть дороги в сторону Кропоткина. Однако в ведомстве никак не прокомментировали эту ситуацию.
Сервис 2ГИС свидетельствовал о том, что на месте перекрытия работали сотрудники Следкома. В комментариях ВК-паблика новосибирцы отметили, что на дороге проводили следственный эксперимент. Улица была перекрыта 10 минут.
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