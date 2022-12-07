Госстройнадзор НСО выявил нарушения при строительстве 95% объектов

Проверки, проведенные региональной инспекцией Госстройнадзора, показали, что нарушения при строительстве наличествуют в 95% объектов, возводимых в Новосибирской области.
Об этом руководитель ведомства рассказал на пресс-конференции, которая состоялась сегодня в издании ТАСС.
«Не на 100 % объектов есть нарушения. Есть акты, которые мы закрываем без нарушений, это в основном крупные застройщики, которые давно на рынке. Но процент без нарушений очень маленький — порядка 5%. Остальные все с нарушениями», — цитирует Алексея Нечунаева ТАСС.
По его словам, основное число нарушений связано с несоответствием проектной документации фактическим работам на объекте. Часть нарушений связана с заменой стройматериалов без должного согласования, а также с организацией самих работ на строительной площадке — неправильное размещение ограждений и так далее.
Рост нарушений Нечунаев связал в том числе с небрежным отношением строителей к объектам. Во многом из-за послаблений, предоставленных в качестве мер экономической поддержки — мораторий на плановые проверки и снижение суммы штрафов.
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