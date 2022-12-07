Госстройнадзор НСО выявил нарушения при строительстве 95% объектов

«Не на 100 % объектов есть нарушения. Есть акты, которые мы закрываем без нарушений, это в основном крупные застройщики, которые давно на рынке. Но процент без нарушений очень маленький — порядка 5%. Остальные все с нарушениями», — цитирует Алексея Нечунаева ТАСС.