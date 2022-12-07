atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Госстройнадзор НСО выявил нарушения при строительстве 95% объектов

Сегодня, 12:29
Фото: 1MI
Строительные материалы и экипировка
Глава инспекции государственного строительного надзора по Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщил, что сумма штрафов за нарушение на строительных площадках за 11 месяцев 2022 года составила более 20 млн рублей. За весь прошлый год размер штрафных санкций составил 19 миллионов.

Проверки, проведенные региональной инспекцией Госстройнадзора, показали, что нарушения при строительстве наличествуют в 95% объектов, возводимых в Новосибирской области.

Об этом руководитель ведомства рассказал на пресс-конференции, которая состоялась сегодня в издании ТАСС.

«Не на 100 % объектов есть нарушения. Есть акты, которые мы закрываем без нарушений, это в основном крупные застройщики, которые давно на рынке. Но процент без нарушений очень маленький — порядка 5%. Остальные все с нарушениями», — цитирует Алексея Нечунаева ТАСС.

По его словам, основное число нарушений связано с несоответствием проектной документации фактическим работам на объекте. Часть нарушений связана с заменой стройматериалов без должного согласования, а также с организацией самих работ на строительной площадке — неправильное размещение ограждений и так далее.

Рост нарушений Нечунаев связал в том числе с небрежным отношением строителей к объектам. Во многом из-за послаблений, предоставленных в качестве мер экономической поддержки — мораторий на плановые проверки и снижение суммы штрафов.

Ранее генеральный подрядчик нового ЛДС ООО «ЭлинАльфа» подтвердил, что все системы многофункциональной ледовой арены обеспечены электроснабжением.

Открытие нового терминала в аэропорту Толмачево переносится на шесть месяцев
Узнать подробнее
Новосибирские власти еще раз проверят дороги к новому ЛДС
Узнать подробнее
#Бизнес#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Нарушения#Алексей Нечунаев
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
Вчера, 09:59
Вице-мэра Новосибирска временно отстранили от должности
Вчера, 13:26
Цены на аренду квартир подскочили к приезду туристов в Новосибирск-Новогоднюю столицу
Сегодня, 04:58
В Новосибирске более 800 человек подписали петицию за сохранение мурала с врачом
Вчера, 07:11
Больные новосибирцы не могут удержать в руках градусник: 4 разлива ртути за сутки
Сегодня, 03:45
Смерть в театре Афанасьева в Новосибирске: рабочий разбился во время монтажа ламп
Сегодня, 05:08