atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Дали свет! Новый ЛДС в Новосибирске подключили к электроснабжению

Сегодня, 03:26
Фото: atas.info
ЛДС «Новосибирск Арена» - домашний стадион для ХК «Сибирь»

ЛДС у станции "Спортивная" в Новосибирске подключили к системе электроснабжения

Генеральный подрядчик ООО «ЭлинАльфа» подтвердил, что все все системы многофункциональной ледовой арены обеспечены электроснабжением, сообщает 6 декабря 2022 года пресс-служба мэрии. Завершаются отделочные работы на ледовых аренах и уборка прилегающих территорий.
Сюжет
ЛДС

Обе ледовые арены - основная и тренировочная в ЛДС у станции "Спортивная" находятся в завершающей стадии отделки - установлены хоккейные борта, начаты работы по нанесению разметки на поле. Здание ЛДС подключено ко всем инженерным коммуникациям, 6 декабря генеральный подрядчик сообщил о подключении к городскому электроснабжению. Ростехнадзор выдал все допуски и документы от ресурсоснабжающих организаций.

10 и 11 декабря министерство строительства Новосибирской области организует субботник на прилегающих территориях.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#ЛДС#Новосибирск#Строительство#Хоккей#Станция спортивная
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
Вчера, 09:59
Вице-мэра Новосибирска временно отстранили от должности
Вчера, 13:26
В Новосибирске более 800 человек подписали петицию за сохранение мурала с врачом
Вчера, 07:11
Больные новосибирцы не могут удержать в руках градусник: 4 разлива ртути за сутки
Сегодня, 03:45
Когда отступят морозы в Новосибирске – смотрим прогноз погоды
Вчера, 04:15