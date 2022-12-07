Дали свет! Новый ЛДС в Новосибирске подключили к электроснабжению

Обе ледовые арены - основная и тренировочная в ЛДС у станции "Спортивная" находятся в завершающей стадии отделки - установлены хоккейные борта, начаты работы по нанесению разметки на поле. Здание ЛДС подключено ко всем инженерным коммуникациям, 6 декабря генеральный подрядчик сообщил о подключении к городскому электроснабжению. Ростехнадзор выдал все допуски и документы от ресурсоснабжающих организаций.