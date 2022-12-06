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Новосибирские власти еще раз проверят дороги к новому ЛДС

Сегодня, 09:52
Фото: atas.info
ЛДС "Новосибирск-Арена"

Грунт под развязками к ЛДС "Новосибирск-Арена" ждет повторная экспертиза

Начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Алексей Нечунаев рассказал на пресс-конференции в ТАСС о планах провести повторную проверку по грунту развязок, ведущих к ЛДС "Новосибирск-Арена".

По словам Нечунаева, дороги к новому ЛДС "еще в надзоре находятся, проверки проводятся". Он добавил, что инициатором продления программы проверок выступил застройщик - "это допускается законодательством".

"Мы их (проверки - прим. ред.) продлили. Есть неисполнение предписания, застройщиком ведется работа по его устранению. Остается невыполненным предписание по грунту, который в дороге, по коэффициенту фильтрации. Грунт является тем материалом, который должен пройти повторную экспертизу, если меняется коэффициент", - цитирует чиновника НГС.

На этой пресс-конференции Нечунаев также заявил, что мэрия Новосибирска получила предписание законсервировать автовокзал на Красном проспекте.

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#Общество#Город#Новосибирск#ЛДС "Новосибирск-Арена"#Развязки
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