Новосибирские власти еще раз проверят дороги к новому ЛДС

По словам Нечунаева, дороги к новому ЛДС "еще в надзоре находятся, проверки проводятся". Он добавил, что инициатором продления программы проверок выступил застройщик - "это допускается законодательством".
"Мы их (проверки - прим. ред.) продлили. Есть неисполнение предписания, застройщиком ведется работа по его устранению. Остается невыполненным предписание по грунту, который в дороге, по коэффициенту фильтрации. Грунт является тем материалом, который должен пройти повторную экспертизу, если меняется коэффициент", - цитирует чиновника НГС.
На этой пресс-конференции Нечунаев также заявил, что мэрия Новосибирска получила предписание законсервировать автовокзал на Красном проспекте.