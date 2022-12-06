Новосибирские власти еще раз проверят дороги к новому ЛДС

"Мы их (проверки - прим. ред.) продлили. Есть неисполнение предписания, застройщиком ведется работа по его устранению. Остается невыполненным предписание по грунту, который в дороге, по коэффициенту фильтрации. Грунт является тем материалом, который должен пройти повторную экспертизу, если меняется коэффициент", - цитирует чиновника НГС.