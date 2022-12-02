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Строительство ледовой арены вышло на финишную прямую

Сегодня, 11:30
Фото: atas.info
ЛДС
Информация о том, как продвигается строительство новой ледовой арены появилась на сайте областной администрации.

700 человек приступили к работе на завершающем этапе масштабного строительства. По словам пресс-службистов, объект подключён к инженерным коммуникациям по постоянной схеме, завершено благоустройство, начался финальный этап внутренней отделки помещений, полным ходом идут пуско-наладочные работы.

Министр строительства правительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что сегодня 700 специалистов работают в две смены, темп набран высокой, график выполняется и пуско-наладочные работы должны быть завершены к концу 2022 года.

В свою очередь подрядчик строительства, глава ООО "ЭлинАльфа" Денис Синюк сообщил, что помещения строящейся арены поэтапно передаются заказчику для ввода в эксплуатацию.

На данный момент строители завершают монтаж потолков, устраняю недочёты, ведут монтаж спортивного оборудования.

На малой арене начата установка хоккейных бортов, которые полностью соответствуют международным стандартам.

Параллельно с этим завершается подготовка документов, необходимых для сдачи объекта.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возможность эксплуатации дороги у нового ЛДС.

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