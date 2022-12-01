Площадь Будагова закроют на три месяца в Новосибирске

Причиной запрета движения станут строительные работы, проводимые ООО «Производственная фирма «ВИС». За три месяца компания планирует установить металлические балки для пролета строящегося четвертого моста через Обь.
В те же три месяца ограничится ночной трафик движения. В позднее время - с 24:00 до 5:00 - будут перекрываться участки смежных дорог. В частности, заблокируют проезд от улицы Фабричной к Большевистской и в обратном направлении.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об эксплуатации скандальной дороги у нового ЛДС.