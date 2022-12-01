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Площадь Будагова закроют на три месяца в Новосибирске

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
Строительные работы
Мэрия Новосибирска подготовила проект постановления об ограничении движения по площади Будагова. Срок ограничения будет действовать с третьего января по первое апреля 2023.

Причиной запрета движения станут строительные работы, проводимые ООО «Производственная фирма «ВИС». За три месяца компания планирует установить металлические балки для пролета строящегося четвертого моста через Обь.

В те же три месяца ограничится ночной трафик движения. В позднее время - с 24:00 до 5:00 - будут перекрываться участки смежных дорог. В частности, заблокируют проезд от улицы Фабричной к Большевистской и в обратном направлении.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об эксплуатации скандальной дороги у нового ЛДС.

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#Общество#Новосибирск#Производственная фирма «ВИС#Будагова#Перекрытие
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