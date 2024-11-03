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Перекрытие

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В Искитиме жители живой цепью перекрыли проезд для грузовиков
3 ноября, 05:20
Парковку на площади Ленина в Новосибирске закроют почти на две недели
21 сентября, 09:18
Движение транспорта ограничат в четырех районах Новосибирска
Перекрытия затронут Дзержинский, Ленинский, Кировский и Октябрьский районы из-за идущего ремонта, рассказали в мэрии Новосибирска.
12 сентября, 04:36
Центр Новосибирска перекрыли — что творится на улице Ленина
30 августа, 08:53
Октябрьский мост перекроют в Новосибирске из-за празднования Дня города
25 июня, 06:26
Несколько дорог в Новосибирске перекроют ради полумарафона — список
На этих выходных в Новосибирске будут закрыты для движения автомобилей несколько дорог, сообщили в пресс-службе мэрии города.
17 мая, 11:14
Из-за IX весеннего полумарафона ограничат движение в Новосибирске
Массовый забег пройдет в Советском районе, там перекроют проезжую часть и поменяют схему движения общественного транспорта, рассказали в мэрии.
19 апреля, 08:22
Движение по трассе «Иртыш» под Новосибирском закрыли из-за метели
14 января, 10:41
И. о. мэра Новосибирска раскритиковал закрытие Красного проспекта для новогоднего шоу
10 января, 03:34
Проезд в центре Новосибирска закрыли из-за карнавального шествия
В центре Новосибирска 3 января закрыто движение на Красном проспекте и некоторых смежных улицах из-за проведения карнавального шествия с ростовыми куклами.
3 января, 05:57
2023
Ветер сдувал людей на трассе между Омском и Новосибирском — дорогу закрыли
28 декабря 2023, 01:27
Улицу Ленина снова сделают пешеходной в Новосибирске
В Новосибирске снова будет перекрыта улица Ленина для подготовки и украшения к новому году.
16 октября 2023, 06:31
В Новосибирске еще на месяц сузят Красный проспект и перекроют ул. Коммунистическую
6 сентября 2023, 01:55
Аварийный ремонт: перекрытие улицы Ватутина в Новосибирске до июля 2023
Улицу Ватутина в Новосибирске перекрыли частично до 5 июля из-за аварийного ремонта. Также временно отключат горячую воду у жильцов 26 домов.
29 июня 2023, 01:58
В мэрии Новосибирска склоняются к превращению улицы Ленина в местный Арбат
27 июня 2023, 05:36
В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной ко Дню города
Улицу Ленина в Новосибирске перекрыли для того, чтобы оформить ее ко Дню города. Этот праздник пройдет в конце июня, и в настоящее время власти активно готовятся к его проведению.
7 июня 2023, 01:40
В Новосибирске движение по улице Кубовой перекроют до середины июня
2 марта 2023, 14:48
С 21 февраля в Новосибирске закроют для проезда улицу Станиславского – в чем причина
В Новосибирске во вторник перекроют улицу Станиславского на левом берегу Новосибирска. Срок закрытия движения назвали в мэрии.
21 февраля 2023, 01:34
В Заксобрании Новосибирской области поддержали идею пешеходной улицы Ленина
14 февраля 2023, 11:32
В Новосибирске открыли проезд по улице Ленина
В центре Новосибирска открыл проезд по улице Ленина, которую сделали пешеходной еще осенью прошлого года.
10 февраля 2023, 04:15

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