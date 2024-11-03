Перекрытие

В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной ко Дню города

Улицу Ленина в Новосибирске перекрыли для того, чтобы оформить ее ко Дню города. Этот праздник пройдет в конце июня, и в настоящее время власти активно готовятся к его проведению.