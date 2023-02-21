С 21 февраля в Новосибирске закроют для проезда улицу Станиславского – в чем причина

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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По данным муниципалитета, улицу Станиславского перекроют с 21 по 28 февраля – на неделю. Связано это со строительством четвертого моста.
Ограничение будет действовать только по ночам с 23:00 до 05:00. Касается временное перекрытие участка от площади Энергетиков по площади Труда.
В связи с изменениями, будет скорректирована схема движения общественного транспорта. В основном, троллейбусы, автобусы и маршрутки начнут курсировать до 23:00 или объезжать по заданным маршрутам.
Напомним, ранее движение по площади инженера Будагова перекрывали на выходных 11 и 12 февраля. Причиной тому стало строительство четвертого моста.