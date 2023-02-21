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Posted Сегодня, 01:34

Published Сегодня, 01:34

Modified Сегодня, 01:36

Updated Сегодня, 01:36

С 21 февраля в Новосибирске закроют для проезда улицу Станиславского – в чем причина

21 февраля 2023, 01:34
Фото: 1MI
Проезд закроют по ночам

С 21 февраля в Новосибирске перекроют улицу Станиславского

В Новосибирске во вторник перекроют улицу Станиславского на левом берегу Новосибирска. Срок закрытия движения назвали в мэрии.

По данным муниципалитета, улицу Станиславского перекроют с 21 по 28 февраля – на неделю. Связано это со строительством четвертого моста.

Ограничение будет действовать только по ночам с 23:00 до 05:00. Касается временное перекрытие участка от площади Энергетиков по площади Труда.

В связи с изменениями, будет скорректирована схема движения общественного транспорта. В основном, троллейбусы, автобусы и маршрутки начнут курсировать до 23:00 или объезжать по заданным маршрутам.

С 11 февраля в Новосибирске закроют проезд по площади Будагова
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Напомним, ранее движение по площади инженера Будагова перекрывали на выходных 11 и 12 февраля. Причиной тому стало строительство четвертого моста. 

#Эмилия Губарева#Перекрытие#Улица#Транспорт#Город#Новосибирск#Четвертый мост
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