Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Как уточнили в Центре управления городским автоэлектротранспортом, перекрытие площади связано с монтажом пролетного строения четвертого моста. На площади Будагова отключат электричество.
Проезд для автомобилей закроют с 21:00 11 февраля до 12:00 12 февраля. В связи с закрытием площади, изменится схема движения общественного транспорта.
Подробную схему движения троллейбуса № 13, автобусов № 21, 54, 36, 8, 13, 9, 28 и маршруток № 11, 30а и 30, можно найти по ссылке.
Напомним, что ранее в Новосибирске открыли проезд по улице Ленина. Она была закрыта для машин с осени прошлого года.