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Published Сегодня, 02:49

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Updated Сегодня, 02:51

С 11 февраля в Новосибирске закроют проезд по площади Будагова

11 февраля 2023, 02:49
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Проезд откроют 12 февраля
Движение по площади инженера Будагова перекроют на выходных 11 и 12 февраля, о чем сообщают в ЦУГАЭТ.

Как уточнили в Центре управления городским автоэлектротранспортом, перекрытие площади связано с монтажом пролетного строения четвертого моста. На площади Будагова отключат электричество.

Проезд для автомобилей закроют с 21:00 11 февраля до 12:00 12 февраля. В связи с закрытием площади, изменится схема движения общественного транспорта.

Подробную схему движения троллейбуса № 13, автобусов № 21, 54, 36, 8, 13, 9, 28 и маршруток № 11, 30а и 30, можно найти по ссылке.

В Новосибирске открыли проезд по улице Ленина
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Напомним, что ранее в Новосибирске открыли проезд по улице Ленина. Она была закрыта для машин с осени прошлого года. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Автомобиль#Автобус#Проезд#Город#Новосибирск
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