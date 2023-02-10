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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Новосибирске открыли проезд по улице Ленина

10 февраля 2023, 04:15
Фото: atas.info
Вот такие блоки стояли на улице с осени
В центре Новосибирска открыл проезд по улице Ленина, которую сделали пешеходной еще осенью прошлого года.

Читатели Atas.info рассказали, что проезд по улице Ленина открыли в Новосибирске. Улицу сделали пешеходной с 4 ноября 2022 года.

Ее украсили гирляндами, елками, иллюминацией. Новосибирцы делали там тысячи фотографий и с удовольствием гуляли вдоль улицы мимо кафе.

В конце января там сняли гирлянды. Шла подготовка к открытию улицы для проезда. Ранее там стояли специальные блоки. Теперь ограждения убрали. Машины уже начали парковаться на Ленина.  

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#Эмилия Губарева#Улица Ленина#Перекрытие#Проезд#Транспорт#Город#Новосибирск
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