Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Читатели Atas.info рассказали, что проезд по улице Ленина открыли в Новосибирске. Улицу сделали пешеходной с 4 ноября 2022 года.
Ее украсили гирляндами, елками, иллюминацией. Новосибирцы делали там тысячи фотографий и с удовольствием гуляли вдоль улицы мимо кафе.
В конце января там сняли гирлянды. Шла подготовка к открытию улицы для проезда. Ранее там стояли специальные блоки. Теперь ограждения убрали. Машины уже начали парковаться на Ленина.