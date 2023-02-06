Улицу Ленина в Новосибирске готовят к открытию для автомобильного движения

С 6 ноября улица Ленина была пешеходной — это было одно из мест, где новосибирцы отмечали новогодние праздники. Сейчас гирлянды и новогодние украшения сняты, улица готовится к открытию автомобильного движения. По словам вице-мэра Анны Терешковой ул. Ленина могут открыть раньше 10 февраля 2023 года.