Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Участок длиной 550 метров от площади Ленина до улицы Урицкого был перекрыт на Ленина с 6 ноября в качестве одной из зон для празднования Нового года в рамках мероприятий Новогодней столицы России.
На данный момент новогодние украшения с улицы демонтированы. Плановая дата открытия улицы для автомобильного движения — 10 февраля 2023 года. Но улица может открыться раньше, как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, улица Ленина может быть открыта в начале этой недели.
В Новосибирске возле кинотеатра «Победа» на улице Ленина предлагают создать площадь Победы.