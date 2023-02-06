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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Праздники закончились: в Новосибирске планируют раньше открыть движение по ул. Ленина

6 февраля 2023, 04:29
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Улица Ленина в Новосибирске после того, как убрали новогодние украшения

Улицу Ленина в Новосибирске готовят к открытию для автомобильного движения

С 6 ноября улица Ленина была пешеходной — это было одно из мест, где новосибирцы отмечали новогодние праздники. Сейчас гирлянды и новогодние украшения сняты, улица готовится к открытию автомобильного движения. По словам вице-мэра Анны Терешковой ул. Ленина могут открыть раньше 10 февраля 2023 года.

Участок длиной 550 метров от площади Ленина до улицы Урицкого был перекрыт на Ленина с 6 ноября в качестве одной из зон для празднования Нового года в рамках мероприятий Новогодней столицы России.

На данный момент новогодние украшения с улицы демонтированы. Плановая дата открытия улицы для автомобильного движения — 10 февраля 2023 года. Но улица может открыться раньше, как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, улица Ленина может быть открыта в начале этой недели. 

В Новосибирске предлагают создать площадь Победы на улице Ленина
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В Новосибирске возле кинотеатра «Победа» на улице Ленина предлагают создать площадь Победы.

#Ольга Храмушкина#Движение#Автомобиль#Пробки#Парковки#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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