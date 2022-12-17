Позже эта идея вновь всплыла в 2017 году при обсуждении превращения улицы Ленина в пешеходную. Сегодняшнее предложение жителей, по словам Марины Дерябиной, предполагает создание рекреационной прогулочной зоны, с сохранением однополосного движения по улице Ленина и перекрытие ее на выходные дни для проведения на предполагаемой площади Победы массовых общегородских мероприятий.