Жители домов, расположенных в самом центре Новосибирска, на улицах Ленина и Урицкого, выступили с инициативой придать статус площади Победы участку улицы Ленина и территорий перед магазином "Универсам" и кинотеатром "Победа". Главные фасады этих зданий расположены с отступом от красной линии застройки, что фактически уже сформировало мини-площадь.
"Мы предлагаем обустроить это пространство, поставить стелу в честь победы в Великой Отечественной войне. Это место знаковое для многих горожан, сюда приезжают гулять из разных районов города. И что важно – наверное, это единственное общественное пространство в центре города, не затронутое точечной застройкой", - говорит член инициативной группы жителей Марина Дерябина.
Идея обустроить площади на улице Ленина, исходя из уже существующего ритма застройки, не нова – подобное предложение выдвигали более 30 лет назад. А рабочая группа Новосибгражданпроекта под руководством архитектора Журавкова даже создала картонный макет улицы с двумя площадями.
Позже эта идея вновь всплыла в 2017 году при обсуждении превращения улицы Ленина в пешеходную. Сегодняшнее предложение жителей, по словам Марины Дерябиной, предполагает создание рекреационной прогулочной зоны, с сохранением однополосного движения по улице Ленина и перекрытие ее на выходные дни для проведения на предполагаемой площади Победы массовых общегородских мероприятий.
Под обращением в мэрию уже собрано несколько сотен подписей, в муниципалитет их передадут на следующей неделе. При этом, по словам активистки сбор подписей будет продолжен. Поддержать предложение может любой житель Новосибирска, поскольку проект затрагивает интересы многих горожан.
Между тем, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддерживает проект частного застройщика по возведению на месте одноэтажного здания "Универсама" 23-этажного жилого дома. Предполагается, что он будет выдвинут вплотную к "красной линии". Таким образом, существующая мини-площадь будет уничтожена.