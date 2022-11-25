Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддерживает инициативу собственников здания магазина "Универсам" на улице Ленина, 10 по сносу строения и строительству на его месте 23-этажного жилого комплекса. Сейчас идет разработка проекта, "который украсит Новосибирск". Предполагается, что первые этажи высотки будут отданы под торговые помещения.
"Думаю, что большинство новосибирцев согласятся, что в том виде, "Универсам", в котором он существует, плюс парковочное пространство, они не украшают улицу Ленина. Выглядит это очень неряшливо, просто архаизм какой-то", - заявил глава муниципалитета в пятницу, 25 ноября, в ходе онлайн-общения с журналистами.
Напомним, вокруг планов построить крупный жилой комплекс в сложившейся городской застройке в самом центре городе разгорается крупный скандал. Жители соседних домов собрали более 400 подписей под обращением к властям с требованием остановить реализацию проекта. Люди уверены, что подобная точечная застройка значительно ухудшит условия жизни в микрорайоне. Однако департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска не принял во внимание мнение горожан и назначил на январь общественное обсуждение предложения о перезонировании земельного участка, на котором стоит "Универсам" в категорию, допускающую строительство зданий высотой до 30 этажей.