Напомним, вокруг планов построить крупный жилой комплекс в сложившейся городской застройке в самом центре городе разгорается крупный скандал. Жители соседних домов собрали более 400 подписей под обращением к властям с требованием остановить реализацию проекта. Люди уверены, что подобная точечная застройка значительно ухудшит условия жизни в микрорайоне. Однако департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска не принял во внимание мнение горожан и назначил на январь общественное обсуждение предложения о перезонировании земельного участка, на котором стоит "Универсам" в категорию, допускающую строительство зданий высотой до 30 этажей.