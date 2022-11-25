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Мэр Новосибирска прокомментировал планируемый снос "Универсама"

Сегодня, 04:15
Фото: Дмитрий Тростников
На месте одноэтажного здания планируют построить 23-этажную "свечку"

Мэр Новосибирска поддержал строительство высотного дома на месте "Универсама"

Анатолий Локоть не разделяет опасений жителей центральной части города по поводу планируемой точечной застройки на месте здания магазина "Универсам" на улице Ленина. Мэр Новосибирска выступает на стороне застройщика

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддерживает инициативу собственников здания магазина "Универсам" на улице Ленина, 10 по сносу строения и строительству на его месте 23-этажного жилого комплекса. Сейчас идет разработка проекта, "который украсит Новосибирск". Предполагается, что первые этажи высотки будут отданы под торговые помещения.

"Думаю, что большинство новосибирцев согласятся, что в том виде, "Универсам", в котором он существует, плюс парковочное пространство, они не украшают улицу Ленина. Выглядит это очень неряшливо, просто архаизм какой-то", - заявил глава муниципалитета в пятницу, 25 ноября, в ходе онлайн-общения с журналистами.
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
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Напомним, вокруг планов построить крупный жилой комплекс в сложившейся городской застройке в самом центре городе разгорается крупный скандал. Жители соседних домов собрали более 400 подписей под обращением к властям с требованием остановить реализацию проекта. Люди уверены, что подобная точечная застройка значительно ухудшит условия жизни в микрорайоне. Однако департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска не принял во внимание мнение горожан и назначил на январь общественное обсуждение предложения о перезонировании земельного участка, на котором стоит "Универсам" в категорию, допускающую строительство зданий высотой до 30 этажей.

Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
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