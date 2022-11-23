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В Новосибирске проверят законность сноса «Универсама»

Сегодня, 11:54
Фото: epp.genproc.gov
Прокурор Новосибирской области Александр Бучман
В прокуратуре Новосибирской области пообещали проверить строительство высотного жилого дома в Центральном районе Новосибирска на месте «Универсама», сообщает «МК Новосибирск».

На приеме у прокурора региона Александра Бучмана с соответствующей просьбой обратилась жительница центрального района.

Кроме того, новосибирцы указали главе надзорного ведомства на такие проблемы, как «точечная» застройка, обманутые дольщики, нарушение прав несовершеннолетних, недостатки в расследовании уголовных дел и не справляющаяся с нагрузкой дорожная сеть.

Как писал Atas.info, решение о сносе «Универсама» на ул. Ленина продавливает новосибирская мэрия. Для строительства высотки требуется от решение о перезонировании участка. Сейчас там запрещается строить здания выше четырех этажей. На обсуждение перезонирования, прошедшем 22 ноября в городском Департаменте строительства и архитектуры, не пустили многих жителей центрального района под предлогом нехватки мест.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Проруратура#Универсам#Снос
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