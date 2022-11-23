В Новосибирске проверят законность сноса «Универсама»

Как писал Atas.info, решение о сносе «Универсама» на ул. Ленина продавливает новосибирская мэрия. Для строительства высотки требуется от решение о перезонировании участка. Сейчас там запрещается строить здания выше четырех этажей. На обсуждение перезонирования, прошедшем 22 ноября в городском Департаменте строительства и архитектуры, не пустили многих жителей центрального района под предлогом нехватки мест.