В Новосибирске обсудили снос 5 тыс. гаражей возле ТЦ “Аура”

Чтобы его реализовать предлагается общественно-деловая застройка, включая экспоцентр, смешанная с жилыми домами и объектами инфраструктуры. Кроме того, планируется освободить русло Каменки, сделав из нее канал. Гаражный комплекс на первом этапе реновации сносить не будут, но расширят его функционал.