В Новосибирске обсудили снос 5 тыс. гаражей возле ТЦ “Аура”

Первый проект комплексного развития пространства возле торгового центра “Аура” получил название “Новая Каменка” - на месте гаражей раньше было русло одноименной реки. Авторы отмечают высокий коммерческий и социальный потенциал локации.
Чтобы его реализовать предлагается общественно-деловая застройка, включая экспоцентр, смешанная с жилыми домами и объектами инфраструктуры. Кроме того, планируется освободить русло Каменки, сделав из нее канал. Гаражный комплекс на первом этапе реновации сносить не будут, но расширят его функционал.
Вторая команда предложила разделить территорию напротив ТЦ “Аура” на общественно-деловую, культурно-образовательную и жилую зоны. Соотношение коммерческой и жилой недвижимости составит один к четырем.
Согласно этому проекту, часть гаражей останется, так как их стены из красного кирпича и круглые окна придают месту оригинальности. А на крыше комплекса появятся площадки для коммуникации.
«Здания гаражей с самобытной архитектурой мы сохраняем и добавляем новые функции. Подобные проекты реализованы в других городах России, например, на Лиговском, 50 в Санкт-Петербурге», — объяснили авторы.
Они также заявили о необходимости освободить Каменку.
«Мне нравятся оба этих проекта. Первый — своей реалистичностью, второй — романтичностью. Большое спасибо за нестандартный взгляд на территорию», - цитирует издание главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина.
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