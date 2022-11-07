Многотонную перемычку подняли на пилон четвертого моста в Новосибирске

Работы начали 3 ноября, а закончили через 4 дня. Первые сутки строители поднимали эту многотонную конструкцию с помощью домкратов и тросов. Так она оказалась медленным шажками на высоте 67,6 метра.
Габариты самой перемычки - 22,8x5,9x7,6. Для прочности её пришлось устанавливать на две балки, которые закреплены на стальных тросах.
В компании отметили, что в понедельник, 7 ноября, откроют движение на Зыряновском путепроводе. На участке уже закончили дорожные работы.
Напомним, ранее глава новосибирского Минэкономразвития Лев Решетников рассказал, когда завершат строительство четвертого моста через реку Обь. По его данным, работы выполнены больше, чем на половину.