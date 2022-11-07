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Многотонную перемычку подняли на пилон четвертого моста в Новосибирске

Сегодня, 06:28
Фото: atas.info
Рабочие водрузили перемычку между пилонами четвёртого моста в Новосибирске
Рабочие водрузили перемычку весом 160 тонн между пилонами четвёртого моста в Новосибирске. Об этом сообщили в группе «ВИС».

Работы начали 3 ноября, а закончили через 4 дня. Первые сутки строители поднимали эту многотонную конструкцию с помощью домкратов и тросов. Так она оказалась медленным шажками на высоте 67,6 метра.

Габариты самой перемычки - 22,8x5,9x7,6. Для прочности её пришлось устанавливать на две балки, которые закреплены на стальных тросах.

В компании отметили, что в понедельник, 7 ноября, откроют движение на Зыряновском путепроводе. На участке уже закончили дорожные работы.

Напомним, ранее глава новосибирского Минэкономразвития Лев Решетников рассказал, когда завершат строительство четвертого моста через реку Обь. По его данным, работы выполнены больше, чем на половину.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Четвертый мост#Работа#Рабочий
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