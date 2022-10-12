Завершение строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске планируется до конца 2023 года, сообщил глава регионального Минэкономразвития Лев Решетников. По его словам, на текущий момент готовность мостового перехода составляет более 55%.
"Финансово-экономические параметры проекта остаются без изменений", - заявил Решетников в ходе выступления перед депутатами Законодательного собрания Новосибирской области.
Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Евгений Покровский усомнился в том, в указанный срок мостовой переход будет сдан в комплексе с транспортными развязками.
"Хотелось бы понимать, окончание строительства с учетом развязок, которые предусмотрены? Потому что на площади Труда мы наблюдаем картину нелицеприятную", - сказал Евгений Покровский.
В ответ Лев Решетников сообщил, что по плану до конца текущего года подрядчики должны завершить работы непосредственно на мостовой части и выразил уверенность, что к декабрю 2023 будут сданы и развязки на левом и правом берегах Оби.
Строительство четвертого (Центрального) моста в Новосибирске ведет группа "ВИС" в рамках концессионного соглашения с правительством Новосибирской области. Общая стоимость проекта составляет 43,5 млрд рублей. Из них федеральное финансирование составляет 26,2 млрд руб., регион вложит в проект 2,7 млрд руб., инвестор — 14,6 млрд руб.