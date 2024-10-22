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Группа ВИС

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Октябрь
ГК «ВИС» опровергла рост финансирования четвертого моста в Новосибирске
22 октября, 03:57
С отставанием в три года: «ВИС» заканчивает строительство поликлиники по концессии
10 октября, 05:54
Сентябрь
Группа ВИС: денег на строительство 4 моста в Новосибирске нет
27 сентября, 04:08
«ВИС» наносит ответный удар — от новосибирского Минздрава требуют 10 млн рублей
24 сентября, 09:43
Август
Срочно. Минздрав взыскал с ГК «ВИС» 8,6 млн рублей за срыв «поликлинической концессии»
24 августа, 07:24
Июль
«ВИС» не рассматривает возможность разрыва концессии по новосибирским поликлиникам
11 июля, 09:38
Разорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты
11 июля, 06:45
Скандальную концессию на строительство поликлиник могут разорвать в Новосибирске
11 июля, 05:49
«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в Новосибирске
Концессионер вынужден вкладывать собственные деньги, чтобы стройка окончательно не остановилась, сообщили в пресс-службе компании.
8 июля, 05:32
Минтранс требует с ГК «ВИС» 9 млн рублей за срыв строительства 4 моста в Новосибирске
7 июля, 11:41
Это исключено — депутат из Новосибирска о возможности запуска движения по 4 мосту
3 июля, 09:34
Проезд по 4 мосту в Новосибирске могут открыть до конца 2024: деньги брать не будут
2 июля, 09:26
Июнь
Строители 4 моста в Новосибирске не имеют необходимых заключений Главгосэкспертизы
29 июня, 05:54
«В 2025 году не будет» — в Новосибирске депутаты оценили стройку четвертого моста
28 июня, 10:30
Заявление «ВИС» о возможности достройки 4 моста в Новосибирске проверит прокуратура
26 июня, 10:11
ГК «ВИС» назвала тупиковой ситуацию со сдачей четвертого моста в Новосибирске
7 июня, 06:53
ФАС не разрешила продлить концессию по четвертому мосту в Новосибирске
Антимонопольная служба из-за многочисленных нарушений не продлила срок строительства четвертого моста в Новосибирске, и группа ВИС может не получить уже выделенные деньги.
6 июня, 08:58
Май
«Не будет моста в 2025»: Группа «ВИС» не пришла с отчетом в горсовет Новосибирска
29 мая, 07:48
Группа «ВИС» высказалась о продлении строительства четвертого моста в Новосибирске
Концессионер не высказывает претензий к региональному правительству и сообщает, что продление сроков было согласованным решением.
13 мая, 09:19
В Новосибирске объявлено о новых сроках сдачи четвертого моста
13 мая, 08:43

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