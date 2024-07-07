Минтранс требует с ГК «ВИС» 9 млн рублей за срыв строительства 4 моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
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Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск регионального Минтранса к ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») о взыскании неустойки в размере 8 926 800 ₽. Речь идет о компенсации за срыв сроков строительства четвертого моста через Обь. Предварительное заседание назначено на 30 июля текущего года.
Таким образом, события развиваются так, как и предполагала редакция Atas.Infо после того, как суд удовлетворил иск областного министерства транспорта к «Сибирской концессионной компании» на 300 тысяч рублей.
«Сибирская концессионная компания» выступает в роли концессионера строительства четвертого моста, который возводят в рамках государственного-частного партнерства. В роли концендента выступает правительство Новосибирской области.
Строительство переправы началось в 2018 году и должно было быть завершено в конце 2022. Последний срок, который называли в группе «ВИС» — конце 2025 года. На текущий момент строительство продолжают вести низкими темпами из-за заморозки финансирования. Деньги не поступают концессионеру по причине того, что он до сих пор не может отчитаться за уже потраченные средства.
Ранее представители «ВИС» не исключали возможность открытия движения до конца 2024 года по самому мосту, без окончательной сдачи развязок. Готовность непосредственно мостового перехода на текущий момент строители оценивают в 90%.
Однако подобному развитию события препятствует судебное решение о необходимости привести конструктивное решение коллектора для сбора дождевых и талых вод в соответствие с проектной документацией. Вероятность выполнить это до конца года очень мала.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске остановлено строительство шести школ, которых возводили в рамках концессии. Против главы компании-концессионера возбуждено уголовное дело о мошенничестве.