Минтранс требует с ГК «ВИС» 9 млн рублей за срыв строительства 4 моста в Новосибирске

Строительство переправы началось в 2018 году и должно было быть завершено в конце 2022. Последний срок, который называли в группе «ВИС» — конце 2025 года. На текущий момент строительство продолжают вести низкими темпами из-за заморозки финансирования. Деньги не поступают концессионеру по причине того, что он до сих пор не может отчитаться за уже потраченные средства.