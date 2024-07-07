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Неустойка

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Июль
Минтранс требует с ГК «ВИС» 9 млн рублей за срыв строительства 4 моста в Новосибирске
7 июля, 11:41
Новосибирский «Горэлектротранспорт» требует миллионы с завода «БКМ Сибирь»
Предприятие, которое занимается модернизацией трамваев, не выполнило в срок свои обязательства.
7 июля, 09:32
Июнь
Неустойку за вовремя недостроенную поликлинику №7 требует новосибирский Минздрав
Министерство здравоохранения региона добивается от концессионера неустойку за вовремя недостроенную поликлинику.
23 июня, 08:45
Минтранс Новосибирской области взыскал 300 тысяч неустойки со строителей 4 моста
7 июня, 10:35

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