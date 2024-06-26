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Незаконность внесения изменений в ПСД подтверждена судебными решениями

Заявление «ВИС» о возможности достройки 4 моста в Новосибирске проверит прокуратура

26 июня 2024, 10:11
Фото: t.me/vis_group
Незаконность внесения изменений в ПСД подтверждена судебными решениями
Утверждение о согласовании с Главгосэкспертизой изменений в проект, которые ранее были признаны незаконными судебными решениями, выглядит очень сомнительно, считает депутат горсовета Александр Бурмистров.

Муниципальный депутат Александр Бурмистров направил обращение прокурору Новосибирской области с просьбой дать правовую оценку содержанию положительного заключения Главгосэкспертизы о внесенных группой «ВИС» изменений в проектную документацию четвертого моста через Обь.

Ранее решение арбитражного суда, которое группе «ВИС» не удалось обжаловать, обязало строителей в части труб обогреваемого коллектора применять те решения, которые содержатся в проекте, а не те, что использованы фактически.

Подтверждено и использование бывших в употреблении труб при строительстве теплотрассы под улицей Широкой, и проседание дождевого коллектора под площадью Труда.

«Я не могу понять, как решение Главгосэкспертизы может противоречить решению суда. Как она могла одобрить сломанный коллектор, например? Пусть покажут конкретные документы, чтобы было понятно, о чем идет речь. Пока эти заявления похожи на блеф», — заявил Александр Бурмистров в разговоре с корреспондентом Atas.Info.
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В заявлении группы «ВИС» сказано, что полученное одобрение Главгосэкспертизы позволит вновь обратиться в Федеральную антимонопольную службу за получением разрешения на продление сроков строительства моста до конца 2025 года. Ранее ФАС в удовлетворении подобного ходатайства отказала. А без этого решения нет возможности разблокировать более 3 млрд рублей федеральных средств, выделенных на достройку объекта.

Новый график работ на недостроенном объекте уже согласован с властями Новосибирской области, сообщает «ВИС».

«Я обращаю внимание, что под абсолютно декларативное заявление хотят разблокировать многомиллиардное финансирование. Но если для этого нет должных оснований, то по сути, это будет прямой ущерб», — подчеркивает Александр Бурмистров.
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Строительство моста, проезд по которому будет платным, идет с 2018 года в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном между группой «ВИС» и правительством Новосибирской области. Согласно первоначальным планам, мост должен был быть сдан в конце 2022 года.

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