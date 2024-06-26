Заявление «ВИС» о возможности достройки 4 моста в Новосибирске проверит прокуратура

В заявлении группы «ВИС» сказано, что полученное одобрение Главгосэкспертизы позволит вновь обратиться в Федеральную антимонопольную службу за получением разрешения на продление сроков строительства моста до конца 2025 года. Ранее ФАС в удовлетворении подобного ходатайства отказала. А без этого решения нет возможности разблокировать более 3 млрд рублей федеральных средств, выделенных на достройку объекта.