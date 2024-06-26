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Александр Бурмистров

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Июнь
Заявление «ВИС» о возможности достройки 4 моста в Новосибирске проверит прокуратура
26 июня, 10:11
Апрель
Бесплатные саженцы кедра раздадут жителям Новосибирской области
Акцию по посадке хвойных деревьев придумали депутаты Роман Яковлев и Александр Бурмистров, саженцы кедра раздадут всем желающим абсолютно бесплатно.
21 апреля, 04:21

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