Из-за IX весеннего полумарафона ограничат движение в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Советском районе в воскресенье, 21 апреля, из-за проведения IX весеннего полумарафона будут перекрыты некоторые участки автомобильных дорог и изменены обычные маршруты движения общественного транспорта.
Как рассказали в пресс-центре мэрии, под перекрытия частично попадет Университетский проспект, проспект Лаврентьева и улица Николаева. Проспект Коптюга в момент соревнований сотрудники ГИБДД перекроют полностью.
Кроме того, отменят курсирование по указанным улицам автобусов № 23, 38, 52, 52к, 72 и 8. Маршрутные такси № 7, 15, 35, 52, 74 и 62 также поменяют привычную для жителей Академгородка схему движения.
В мэрии уточнили, что ограничения будут введены уже в 8 утра. В 14:30 автомобильное движение планируют открыть, а автобусы и маршрутки начнут ходить как обычно.
Напомним, в 2023 году победителем женского забега стала Мария Резниченко с результатом 1:18:51, а среди мужчин лучшим был Петр Швецов, прибежавший к финишу через 1:07:21.