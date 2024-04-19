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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

Об ограничении движения в городе предупредили новосибирцев

Из-за IX весеннего полумарафона ограничат движение в Новосибирске

19 апреля 2024, 08:22
Фото: springrun.ru

Об ограничении движения в городе предупредили новосибирцев

Массовый забег пройдет в Советском районе, там перекроют проезжую часть и поменяют схему движения общественного транспорта, рассказали в мэрии.

В Советском районе в воскресенье, 21 апреля, из-за проведения IX весеннего полумарафона будут перекрыты некоторые участки автомобильных дорог и изменены обычные маршруты движения общественного транспорта.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, под перекрытия частично попадет Университетский проспект, проспект Лаврентьева и улица Николаева. Проспект Коптюга в момент соревнований сотрудники ГИБДД перекроют полностью.

Кроме того, отменят курсирование по указанным улицам автобусов № 23, 38, 52, 52к, 72 и 8. Маршрутные такси № 7, 15, 35, 52, 74 и 62 также поменяют привычную для жителей Академгородка схему движения.

В мэрии уточнили, что ограничения будут введены уже в 8 утра. В 14:30 автомобильное движение планируют открыть, а автобусы и маршрутки начнут ходить как обычно.

Напомним, в 2023 году победителем женского забега стала Мария Резниченко с результатом 1:18:51, а среди мужчин лучшим был Петр Швецов, прибежавший к финишу через 1:07:21.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Транспорт#Новосибирск#Перекрытие#Советский район#Весенний полумарафон
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