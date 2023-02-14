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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:35

В Заксобрании Новосибирской области поддержали идею пешеходной улицы Ленина

14 февраля 2023, 11:32
Фото: atas.info
Недавно улица была закрыта для машин на два месяца

Идея пешеходной улицы Ленина в Новосибирске понравилась депутатам Заксобрания

Депутатам комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике нравится идея превращения одной из центральных улиц Новосибирска в пешеходную. Но их мнение носит только рекомендательный характер

В четверг, 14 февраля, в ходе заседания комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике его члены обсудили возможность создания пешеходной зоны на улице Ленина в Новосибирске. Глава комитета Валерий Ильенко подчеркнул, что в адрес региональных депутатов приходят обращения о придании такого статуса одной из центральных улиц областного центра. И лично ему эта идея нравится. Однако, заметил Ильенко, подобные решения не относятся к компетенции регионального парламента, поэтому он с коллегами может только рекомендовать муниципалитету рассмотреть такую возможность.

Присутствовавший на заседании глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев напомнил, что в рамках проекта "Новогодняя столица России" улица была перерыта для движения транспорта с начала декабря 2022 по начало февраля 2023 года. По его словам, основной проблемой стало наличие на улице десятков действующих бизнесов, которые нуждаются в постоянном использовании автомобильного транспорта.

Как отметил заместитель председателя комитета Сергей Титков, к идее пешеходной улицы Ленина в городе периодически возвращаются на протяжении последних нескольких десятков лет. И когда-то он и сам был большим сторонником создания "новосибирского Арбата". Но наибольшую проблему сегодня представляет интенсивное автомобильное движение по улицам, которые пересекают улицу Ленина.

"Я бы сегодня предложил рассмотреть жесткое ограничение (на улице Ленина, прим. ред.), никаких парковок, никаких транзитных автомобилей, но конечно, проезд скорой помощи, пожарным, другим службам. Но ни в коем случае никаких ограничений по улицам Советская, Урицкого и Революции", - заявил Титков.

В итоге комитет занес свои рекомендации в протокол совещания.

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