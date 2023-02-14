В четверг, 14 февраля, в ходе заседания комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике его члены обсудили возможность создания пешеходной зоны на улице Ленина в Новосибирске. Глава комитета Валерий Ильенко подчеркнул, что в адрес региональных депутатов приходят обращения о придании такого статуса одной из центральных улиц областного центра. И лично ему эта идея нравится. Однако, заметил Ильенко, подобные решения не относятся к компетенции регионального парламента, поэтому он с коллегами может только рекомендовать муниципалитету рассмотреть такую возможность.