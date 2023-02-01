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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Улица Ленина стала самой популярной новогодней локацией в Новосибирске

1 февраля 2023, 08:55
Фото: atas.info
Итогр опроса оказались достаточно предсказуемыми

В мэрии Новосибирска подвели итоги опроса о праздновании Нового года

Мэрия Новосибирска провела интернет-опрос, по итогам которого выяснились новогодние предпочтения горожан и мероприятия, которые люди хотели бы увидеть снова на следующие новогодние праздники

На портале Госуслуги завершился опрос "Новосибирск – Новогодняя столица России": чем запомнился праздник", инициированный муниципалитетом. В нем приняло участие 1129 человек.

Новогоднее оформление города на "пятерку" оценили 44% респондентов, еще 34% согласны с утверждением "хорошо, но можно лучше". А вот категорически не понравилось новогоднее украшение улиц 6% опрошенных.

Первая пятерка самых популярных праздничных площадок выглядит так: пешеходная улица Ленина, Первомайский сквер, Театральный сквер, Михайловская набережная, Центральный парк. А вот новый парк "Арена" около ЛДС в пойме Оби пока не пользуется популярностью – в нем побывали всего 5,2% участников опроса.

Что касается новогодних событий, которые горожане хотят снова увидеть в следующем году, то здесь лидирует конкурс снежных скульптур, который проходил в Центральном парке. За ним следует каток на Михайловской набережной, а замыкает тройку событий-фаворитов съезд и шествие Дедов Морозов.

 

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#Город#Новый год#Мэрия#Опрос#Праздник#Новосибирск
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