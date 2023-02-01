Что касается новогодних событий, которые горожане хотят снова увидеть в следующем году, то здесь лидирует конкурс снежных скульптур, который проходил в Центральном парке. За ним следует каток на Михайловской набережной, а замыкает тройку событий-фаворитов съезд и шествие Дедов Морозов.