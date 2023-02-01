Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
На портале Госуслуги завершился опрос "Новосибирск – Новогодняя столица России": чем запомнился праздник", инициированный муниципалитетом. В нем приняло участие 1129 человек.
Новогоднее оформление города на "пятерку" оценили 44% респондентов, еще 34% согласны с утверждением "хорошо, но можно лучше". А вот категорически не понравилось новогоднее украшение улиц 6% опрошенных.
Первая пятерка самых популярных праздничных площадок выглядит так: пешеходная улица Ленина, Первомайский сквер, Театральный сквер, Михайловская набережная, Центральный парк. А вот новый парк "Арена" около ЛДС в пойме Оби пока не пользуется популярностью – в нем побывали всего 5,2% участников опроса.
Что касается новогодних событий, которые горожане хотят снова увидеть в следующем году, то здесь лидирует конкурс снежных скульптур, который проходил в Центральном парке. За ним следует каток на Михайловской набережной, а замыкает тройку событий-фаворитов съезд и шествие Дедов Морозов.