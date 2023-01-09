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Около 1500 новосибирцев получили травмы на новогодних праздниках

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Почти на 30% выросло число травм на праздниках в Новосибирской области
Почти на 30% выросло число травм на праздниках в Новосибирской области. Об этом сообщил глава Минздрава региона Константин Хальзов на заседании в правительстве 9 января 2023 года.

На гололеде, горках и катках за время каникул пострадали порядка 1 441 человека. Травм на 30% больше тех, что случаются обычно в этот период.

«Такой рост травматизма, по моему мнению, связан с тем, что новосибирцы активнее проводили эти новогодние праздники. Из-за хорошей погоды много гуляли, развлекались, отдыхали», - заявил Хальзов.

Также министр отметил, что с начала года скорая помощь выезжала 21 837 раз на вызовы. В среднем ежедневно дежурили 292 бригады.

Напомним, ранее Atas.info писал, за какие травмы жители Новосибирска могут отсудить большую компенсации. И как, и на кого подавать иск в суд.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Травма#Праздники
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