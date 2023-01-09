Около 1500 новосибирцев получили травмы на новогодних праздниках

На гололеде, горках и катках за время каникул пострадали порядка 1 441 человека. Травм на 30% больше тех, что случаются обычно в этот период.
«Такой рост травматизма, по моему мнению, связан с тем, что новосибирцы активнее проводили эти новогодние праздники. Из-за хорошей погоды много гуляли, развлекались, отдыхали», - заявил Хальзов.
Также министр отметил, что с начала года скорая помощь выезжала 21 837 раз на вызовы. В среднем ежедневно дежурили 292 бригады.
Напомним, ранее Atas.info писал, за какие травмы жители Новосибирска могут отсудить большую компенсации. И как, и на кого подавать иск в суд.