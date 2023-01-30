Более 400 елок сдали на утилизацию в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:48
С 9 по 29 января жители Новосибирска могли сдать на утилизацию елку. Всего за этот период было принято 400 деревьев.
Щепу отправят для использования в качестве подстилки животным зоопарк им. Р. А. Шило, а также на новосибирский ипподром.
Прежде чем сдать елки, важно было снять с дерева игрушки, дождик и мишуру. Деревья можно было принести и в ТЦ «МЕГА» и получить приятный бонус. Также в центре организовывали детский мастер-класс с использованием щепы.
Напомним, что в Новосибирске 26 января начался демонтаж новогодних украшений. Гирлянду уже убрали с улицы Ленина. Вскоре работники приступят к демонтажу главной елки.