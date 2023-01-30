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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

От 400 елок после Нового года избавились жители Новосибирска

30 января 2023, 08:45
Фото: atas.info
Елки принимали до 29 января

Более 400 елок сдали на утилизацию в Новосибирске

Весь январь в Новосибирске работали пункты приема утилизации новогодних елок. В мэрии рассказали, сколько всего было сдано деревьев.

С 9 по 29 января жители Новосибирска могли сдать на утилизацию елку. Всего за этот период было принято 400 деревьев.

Щепу отправят для использования в качестве подстилки животным зоопарк им. Р. А. Шило, а также на новосибирский ипподром.

Прежде чем сдать елки, важно было снять с дерева игрушки, дождик и мишуру. Деревья можно было принести и в ТЦ «МЕГА» и получить приятный бонус. Также в центре организовывали детский мастер-класс с использованием щепы. 

Новогодние украшения в центре Новосибирска: когда начнется демонтаж
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Напомним, что в Новосибирске 26 января начался демонтаж новогодних украшений. Гирлянду уже убрали с улицы Ленина. Вскоре работники приступят к демонтажу главной елки. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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