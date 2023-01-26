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Posted Сегодня, 03:12

Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

Новогодние украшения в центре Новосибирска: когда начнется демонтаж

26 января 2023, 03:12
Фото: atas.info
Гирлянды в городе уберут в последнюю очередь

В Новосибирске новогоднюю иллюминацию в центре уберут до апреля

В Новосибирске в ближайшее время приступят к демонтажу новогодних украшений, сообщают в управлении культуры мэрии.

Демонтаж украшений начнется уже сегодня, 26 января. В первую очередь будет убран светящийся потолок на улице Ленина. Эти работы завершат до 3 февраля.

Затем новогодние украшения снимут в Театральном и Первомайском скверах. Там уберут ледяные фигуры, фотозоны и другие элементы декора возле НОВАТа.

Елку на площади Ленина уберут с 10 по 12 февраля. Дольше всех провисит гирлянда на деревьях. Иллюминацию уберут только в начале апреля.

Сдать елку на переработку в Новосибирске в январе-2023: дата и все адреса
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Напомним, что в Новосибирске все еще можно успеть сдать елку на переработку в ТЦ МЕГА. В качестве бонуса - в центре работает детский мастер-класс с использованием щепы. 

#Эмилия Губарева#Новогодняя столица#Город#Украшения#Новосибирск
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