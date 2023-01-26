Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Демонтаж украшений начнется уже сегодня, 26 января. В первую очередь будет убран светящийся потолок на улице Ленина. Эти работы завершат до 3 февраля.
Затем новогодние украшения снимут в Театральном и Первомайском скверах. Там уберут ледяные фигуры, фотозоны и другие элементы декора возле НОВАТа.
Елку на площади Ленина уберут с 10 по 12 февраля. Дольше всех провисит гирлянда на деревьях. Иллюминацию уберут только в начале апреля.
Напомним, что в Новосибирске все еще можно успеть сдать елку на переработку в ТЦ МЕГА. В качестве бонуса - в центре работает детский мастер-класс с использованием щепы.