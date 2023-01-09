По данным муниципалитета, временные пункты сбора елок начали работать с 9 января. Экологическая акция называется «Сдай елку на переработку!». Суть в том, что новогоднему дереву можно дать второй шанс, не выбросив его в мусорный бак. Например, после того, как елку пропустят через шредер, щепу используют для подстилки животным.
Сдать елку могут все желающие. Для этого дерево важно подготовить: убрать все игрушки, мишуру и дождики. Специализированные пункты сбора работают пять дней – с 9 по 13 января. В Новосибирске будет работать экомобиль, а также стационарные пункты приема деревьев:
Кроме того, с 13 по 29 января елку можно сдать в ТЦ «МЕГА» в обмен на приятный бонус. Также в торговом центре организуют детский мастер-класс с использованием щепы.
Напомним, что в Новосибирске завершился фестиваль снежных скульптур. В состязании участвовали около 10 команд из других российских регионов.