По данным муниципалитета, временные пункты сбора елок начали работать с 9 января. Экологическая акция называется «Сдай елку на переработку!». Суть в том, что новогоднему дереву можно дать второй шанс, не выбросив его в мусорный бак. Например, после того, как елку пропустят через шредер, щепу используют для подстилки животным.