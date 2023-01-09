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Сдать елку на переработку в Новосибирске в январе-2023: дата и все адреса

Сегодня, 01:22
Фото: atas.info
Спецпункты принимают елки пять дней

С 9 января в Новосибирске заработали пункты приема новогодних елок на утилизацию

В Новосибирске с понедельника, 9 января открылись пункты приема новогодних елок, подробности озвучили в пресс-службе городской мэрии.

По данным муниципалитета, временные пункты сбора елок начали работать с 9 января. Экологическая акция называется «Сдай елку на переработку!». Суть в том, что новогоднему дереву можно дать второй шанс, не выбросив его в мусорный бак. Например, после того, как елку пропустят через шредер, щепу используют для подстилки животным.

Сдать елку могут все желающие. Для этого дерево важно подготовить: убрать все игрушки, мишуру и дождики. Специализированные пункты сбора работают пять дней – с 9 по 13 января. В Новосибирске будет работать экомобиль, а также стационарные пункты приема деревьев:

  • ул. Профилактическая, 73 (понедельник–пятница – с 8.00 до 17.00);
  • ул. Малыгина, 23/2 (понедельник–пятница – с 8.00 до 17.00);
  • ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 (понедельник–пятница – с 8.00 до 12.00).

Кроме того, с 13 по 29 января елку можно сдать в ТЦ «МЕГА» в обмен на приятный бонус. Также в торговом центре организуют детский мастер-класс с использованием щепы.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Елка
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