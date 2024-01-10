И. о. мэра Новосибирска раскритиковал закрытие Красного проспекта для новогоднего шоу

Полное перекрытие на весь день 3 января Красного проспекта и прилегающих к нему улиц для организации шествия новогодних игрушек вызвало недовольство и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова. По его словам, закрытие движения после обильных снегопадов не позволило сразу качественно очистить главную городскую магистраль от снега. В результате, потом, по словам Клемешова «ДЭУ-1 умирало на уборке территории».