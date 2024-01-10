И. о. мэра Новосибирска раскритиковал закрытие Красного проспекта для новогоднего шоу

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Полное перекрытие на весь день 3 января Красного проспекта и прилегающих к нему улиц для организации шествия новогодних игрушек вызвало недовольство и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова. По его словам, закрытие движения после обильных снегопадов не позволило сразу качественно очистить главную городскую магистраль от снега. В результате, потом, по словам Клемешова «ДЭУ-1 умирало на уборке территории».
«Нужно будет посмотреть, как все-таки перекрывать улицы. Может быть, иные локации искать. Хотя конечно, шествие новогодних игрушек по Красному проспекту достаточно знаковое и красивое мероприятие», — заявил Клемешов в ходе аппаратного совещания в мэрии 10 января.
Таким образом, исполняющий обязанности главы муниципалитета впервые публично раскритиковал принципиальное решение, принятое при его предшественнике на посту главы города, Анатолии Локте.