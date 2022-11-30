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В Новосибирске возникла пробка из-за массового ДТП на Димитровском мосту

Сегодня, 05:46
Фото: ГИБДД НСО
Автоледи на Nissan спровоцировала аварию на Димитровском мосту в Новосибирске
Автоледи на Nissan спровоцировала массовую аварию на Димитровском мосту в Новосибирск утром 30 ноября. Из-за этого там возникла жуткая пробка. Подробности ДТП рассказали в ГИБДД региона.

Молодая 24-летняя девушка за рулем иномарки врезалась в автомобиль «Киа Рио» на мосту, когда ехала в сторону улицы Чулымской. От удара пострадавшую машину занесло в отбойник, и при этом маневре задело «Хендай». Водитель резко затормозил и в них всех врезался «Исудзу Форвард».

«Пострадали в результате аварии водители «Ниссан» и «Киа». Их с различными травмами увезли в больницу. Последствия ДТП устраняют, разгружают дорогу, налаживают по неё движение», - рассказал инспектор пропаганды БДД Денис Куприенко.

Из-за этой массовой аварии на мосту Димитрова образовалась серьезная пробка. Также затор возникал в центре левого берега, на улице Большевистской и на Октябрьском мосту.

Несколько ДТП спровоцировали пробки в Новосибирске утром 30 ноября
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#ДТП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#Алина Шефер
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