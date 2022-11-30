В Новосибирске возникла пробка из-за массового ДТП на Димитровском мосту

Молодая 24-летняя девушка за рулем иномарки врезалась в автомобиль «Киа Рио» на мосту, когда ехала в сторону улицы Чулымской. От удара пострадавшую машину занесло в отбойник, и при этом маневре задело «Хендай». Водитель резко затормозил и в них всех врезался «Исудзу Форвард».