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Несколько ДТП спровоцировали пробки в Новосибирске утром 30 ноября

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI
Новосибирск сковали 6-балльные пробки из-за нескольких автомобильных аварий
Новосибирск сковали 6-балльные пробки из-за нескольких автомобильных аварий утром 30 ноября. Такая дорожная ситуация фиксируется на картах 2ГИС.

Серьезные заторы произошли на Октябрьском и Димитровском мостах, а также на улицах Большевистской, Ватутина, Титова, Немировича-Данченко. На всех этих участках зарегистрированы ДТП.

По данным новосибирцев, автомобили столкнулись на проезде Энергетиков и затруднили проезд в левом и правом рядах. Также с включенными аварийными сигналами стоит грузовик у кольца на площади Энергетиков – он мешает движению. А на площади инженера Будагова у иномарки оторвало колесо.

Фото: 2ГИС

«Всё колом. Нужно уже пересаживаться на трамвай»;

«А что, может поедем уже домой, зачем нам работать»;

«Неужели так сложно хотя бы на мосту или въезде на мост быть внимательными и вежливыми?! 3 дня, 3 дтп», - пишут водители в чате.

Автомобилисты негодуют, что сегодня в городе нет снега и мороза, но им всё равно приходится часами стоять в пробках. Судя по карте, аварий с десяток, но обстановку всё равно оценивают на 6 баллов из 10 возможных.

#Алина Шефер#ДТП#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#Город
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