Несколько ДТП спровоцировали пробки в Новосибирске утром 30 ноября

Серьезные заторы произошли на Октябрьском и Димитровском мостах, а также на улицах Большевистской, Ватутина, Титова, Немировича-Данченко. На всех этих участках зарегистрированы ДТП.
По данным новосибирцев, автомобили столкнулись на проезде Энергетиков и затруднили проезд в левом и правом рядах. Также с включенными аварийными сигналами стоит грузовик у кольца на площади Энергетиков – он мешает движению. А на площади инженера Будагова у иномарки оторвало колесо.
«Всё колом. Нужно уже пересаживаться на трамвай»;
«А что, может поедем уже домой, зачем нам работать»;
«Неужели так сложно хотя бы на мосту или въезде на мост быть внимательными и вежливыми?! 3 дня, 3 дтп», - пишут водители в чате.
Автомобилисты негодуют, что сегодня в городе нет снега и мороза, но им всё равно приходится часами стоять в пробках. Судя по карте, аварий с десяток, но обстановку всё равно оценивают на 6 баллов из 10 возможных.