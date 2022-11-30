Не Хатико: в Бердске ищут очевидца ДТП - пса Хантера, сбежавшего после гибели хозяина

Как пишет «Бердск-онлайн», 25 ноября пенсионер на «Хонде» влетел в бетонную опору теплотрассы на 38 километре трассы Р-256 и погиб. Тело мужчины нашли очевидцы, а собаки рядом с ним не было.
Родственники питают надежду, что фокстерьер когда-нибудь вернутся домой по памяти. Однако они не перестают искать его по соцсетям, распространяют ориентировки.
Собака откликается на кличку Хантер. Ему около 2 лет, на белой шерсти черные пятна, а уши рыжие. Всех, кто его видел, просят позвонить по телефону (+7-913-755-75-52).
Отметим, обстоятельства гибели в аварии хозяина пса ещё устанавливают.
Напомним, несколько дней назад в Новосибирске скончалась бездомная овчарка, которую избил охранник бизнес-центра. Пса пустили в здание погреться неравнодушные жители, и это не понравилось сотруднику организации.