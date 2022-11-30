atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Не Хатико: в Бердске ищут очевидца ДТП - пса Хантера, сбежавшего после гибели хозяина

Сегодня, 09:29
Фото: "Бердск-онлайн"
В Бердске ищут пса Хантера, пропавшего после гибели хозяина в ДТП

В Бердске разыскивают сбежавшего с места гибели хозяина в ДТП пса Хантера

Семья из Бердска ищет пса по кличке Хантер, пропавшего после гибели хозяина в ДТП. В момент аварии собака находилась вместе с ним в салоне автомобиля.

Как пишет «Бердск-онлайн», 25 ноября пенсионер на «Хонде» влетел в бетонную опору теплотрассы на 38 километре трассы Р-256 и погиб. Тело мужчины нашли очевидцы, а собаки рядом с ним не было.

Родственники питают надежду, что фокстерьер когда-нибудь вернутся домой по памяти. Однако они не перестают искать его по соцсетям, распространяют ориентировки.

Собака откликается на кличку Хантер. Ему около 2 лет, на белой шерсти черные пятна, а уши рыжие. Всех, кто его видел, просят позвонить по телефону (+7-913-755-75-52).

Отметим, обстоятельства гибели в аварии хозяина пса ещё устанавливают.

Напомним, несколько дней назад в Новосибирске скончалась бездомная овчарка, которую избил охранник бизнес-центра. Пса пустили в здание погреться неравнодушные жители, и это не понравилось сотруднику организации.

Избитая охранником бизнес-центра собака умерла в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#ДТП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные
Подпишитесь
Работа в Донбассе: ТОП-5 самых дорогих вакансий в ДНР и ЛНР
Вчера, 10:05
Жители Новосибирска назвали самый холодный вид транспорта
Сегодня, 02:18
Рестораны и Музей смерти – чем привлекают в "Новогоднюю столицу России" Новосибирск
Сегодня, 03:42
В Новосибирской области от голода погибли 200 коров – прокуратура возбудила дело
Сегодня, 04:31
Суд отстранил от должности внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" Курочку
Сегодня, 02:48
Лужами покрылись тротуары в центре Новосибирска в мороз - 28 °C
Сегодня, 06:17