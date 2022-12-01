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Скандальную дорогу к ЛДС продолжат эксплуатировать в Новосибирске

Сегодня, 06:15
Фото: atas.info
Власти говорят, что ЛДС будет сдан в срок

В мэрии Новосибирска не намерены сносить некачественную дорогу к ЛДС

Дорога к новому ледовому дворцу спорта уже используется строительной техникой, и ее эксплуатация будет продолжена и далее. Ранее следственные органы заявили, что дорога построена с нарушениями и передвижение по ней опасно

Выявленные при строительстве подъездной автодороги к строящемуся ледовому дворцу спорта в Ленинском районе Новосибирска не повлияют на срок его сдачи. Такое мнение высказал мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 1 декабря. По его словам, вариант реконструкции дороги, построенной совсем недавно, городские власти не рассматривают.

"Работы в целом завершены по этой дороге, мы планируем ее использовать. На самом деле, она уже эксплуатируется. Напоминаю, что при строительстве ЛДС вся техника едет по этой дороге", - сказал глава муниципалитета.
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Напомним, в ноябре был арестован глава муниципального предприятия "Метро МиР" Александр Мысик. Эта компания занималась строительством дороги к ЛДС и, по мнению следствия, использовала для этого песок, добытый в русле Оби, вместо более качественных инертных материалов. Отклонение от проекта отразилось на качестве дорожных работ и, как считают следователи, нанесло городскому бюджету ущерб в размере более 340 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

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