Выявленные при строительстве подъездной автодороги к строящемуся ледовому дворцу спорта в Ленинском районе Новосибирска не повлияют на срок его сдачи. Такое мнение высказал мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 1 декабря. По его словам, вариант реконструкции дороги, построенной совсем недавно, городские власти не рассматривают.
"Работы в целом завершены по этой дороге, мы планируем ее использовать. На самом деле, она уже эксплуатируется. Напоминаю, что при строительстве ЛДС вся техника едет по этой дороге", - сказал глава муниципалитета.
Напомним, в ноябре был арестован глава муниципального предприятия "Метро МиР" Александр Мысик. Эта компания занималась строительством дороги к ЛДС и, по мнению следствия, использовала для этого песок, добытый в русле Оби, вместо более качественных инертных материалов. Отклонение от проекта отразилось на качестве дорожных работ и, как считают следователи, нанесло городскому бюджету ущерб в размере более 340 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").