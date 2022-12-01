Напомним, в ноябре был арестован глава муниципального предприятия "Метро МиР" Александр Мысик. Эта компания занималась строительством дороги к ЛДС и, по мнению следствия, использовала для этого песок, добытый в русле Оби, вместо более качественных инертных материалов. Отклонение от проекта отразилось на качестве дорожных работ и, как считают следователи, нанесло городскому бюджету ущерб в размере более 340 млн рублей.