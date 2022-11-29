Новый парк «Арена» у ЛДС в Новосибирске показали с высоты птичьего полета

Парк возле Ледового дворца спорта получил название «Арена». Располагается он на левом берегу Новосибирска. Его благоустроили возле ЛДС.
Анна Терешкова показала, как выглядит парк ночью с высоты. В парке освещена каждая дорожка. Также там уже установили новогоднюю елку.
Саму ледовую арену пока не достроили окончательно. А вот метро станции «Спортивная» вероятно, сдадут в декабре 2022 года, о чем заявлял мэр и начальник метрополитена.
Напомним, что ранее был задержан директор «Метро Мир» Александр Мысик, который строил дороги к ЛДС. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Начальник использовал речной песок при строительстве дорог, что является некачественным материалом.