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Новый парк «Арена» у ЛДС в Новосибирске показали с высоты птичьего полета

Сегодня, 01:36
Фото: Telegram-канал Анны Терешковой
Ночной Новосибирск

В Новосибирске парк «Арена» у ЛДС показали с высоты птичьего полета

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала ночные фотографии нового парка рядом с ЛДС.

Парк возле Ледового дворца спорта получил название «Арена». Располагается он на левом берегу Новосибирска. Его благоустроили возле ЛДС.

Анна Терешкова показала, как выглядит парк ночью с высоты. В парке освещена каждая дорожка. Также там уже установили новогоднюю елку.

Парк АренаПарк Арена
Парк Арена
Фото: Telegram-канал Анны Терешковой

Саму ледовую арену пока не достроили окончательно. А вот метро станции «Спортивная» вероятно, сдадут в декабре 2022 года, о чем заявлял мэр и начальник метрополитена.

Напомним, что ранее был задержан директор «Метро Мир» Александр Мысик, который строил дороги к ЛДС. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Начальник использовал речной песок при строительстве дорог, что является некачественным материалом.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#ЛДС
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