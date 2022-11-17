Выяснилось, что Александр Мысик уже неоднократно фигурировал в скандалах. Например, в 2013 году против него было возбуждено уголовное дело из-за подозрений в превышении полномочий. Тогда правоохранителей заинтересовал долг УЗСПТС в 53 млн рублей перед компаний «Традо», но виновность Мысика была не доказана. В 2018 году Мысик попал под административное нарушение: он не выплатил зарплаты десяткам сотрудникам. В 2022 году в офисе "Метро МиР" и СпецТрансСтрой" прошли обыски – следователи изучали документы по строительству дорог к ЛДС.