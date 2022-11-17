В 2019 году в Новосибирске начали строить два крупнейших объекта – ЛДС и станцию метро «Спортивная». Не смотря на то, что власти обещали сдать их вовремя, этого не произошло: отставание по срокам было на двух объектах. 16 ноября-2022 выяснилось, что правоохранители задержали директора «Метро МиР» Александра Мысика.
Следствие считает, что глава «Метро МиР», организация которого занимается координацией работы исполнителей контрактов, превышал свои полномочия. Мысик с 2019 по 2021 год организовал добычу речного песка, совсем не подходящего под строительство дороги к Ледовому дворцу спорта. Дороги пришлось делать практически заново, именно поэтому сроки сдачи арены и сорвались. Ущерб оценили в 340 млн рублей – таковы цифры экономии. Давайте посмотрим, что было задолго до задержания и приведем в пример цитаты Александра Мысика.
Выяснилось, что Александр Мысик уже неоднократно фигурировал в скандалах. Например, в 2013 году против него было возбуждено уголовное дело из-за подозрений в превышении полномочий. Тогда правоохранителей заинтересовал долг УЗСПТС в 53 млн рублей перед компаний «Традо», но виновность Мысика была не доказана. В 2018 году Мысик попал под административное нарушение: он не выплатил зарплаты десяткам сотрудникам. В 2022 году в офисе "Метро МиР" и СпецТрансСтрой" прошли обыски – следователи изучали документы по строительству дорог к ЛДС.
«По срокам могу сказать сегодня так: в июне 2022 года мы планируем ввод станции. Примерно 1 сентября 2022-го планируется ввод ледовой арены. Разбежка в два месяца вызвана тем, что достаточно большой объём пусконаладочных работ будет на ледовой арене. Но вопросы, связанные с благоустройством, с подъездными путями, с внешне-наружными сетями, у нас все синхронизированы. И мы должны закончить в один и тот же срок. То есть мы параллельно должны подавать электроснабжение на два этих объекта», - Александр Мысик, июнь, 2020. Тогда сроки перенесли с весны на лето, а потом и до зимы.
Власти Новосибирска и региона разделили обязанности: областные отвечали за строительство ЛДС, а город за создание необходимой инфраструктуры. «Метро МиР» курировал строительство дороги от площади Лыщинского под Октябрьский мост, станцию метро «Спортивная», сквер, парковки.
Заборы строящейся станции метро «Спортивная» и Ледовой арены соседствуют между собой до сих пор – объекты обещали достроить в разные сроки – по последним данным, в конце 2022 года.
«В любом случае по плану мероприятий, утверждённому губернатором, ввод станции “Спортивная” намечен на 30 апреля 2022 года, и этот срок, безусловно, будет выполнен», — Александр Мысик, июнь, 2019 год.
Тогда еще никто не знал о том, что дорогу к ЛДС пришлось переделывать из-за некачественного песка. Власти еженедельно делали отчеты, что станция строится в срок. В итоге, по последним словам Мысика, «Спортивную» откроют в декабре этого года – по оптимистическому варианту.
«Оптимистичный вариант — предполагаем сдать ее в декабре этого года», — сказал Александр Мысик во время совещания по вопросам развития метрополитена в Заксобрании.
Кстати, перенос эксплуатации станции метро связали с проблемами поставками импортных материалов.
Строительство пешеходного перехода велось в рамках создания удобной транспортной инфраструктуры. Тут переносы сроков сдачи тоже были – сентябрь-2021, лето-2022, а последних новостей и вовсе не слышно.
«Есть небольшие отставания по объекту пешеходного перехода, но мы планируем их ликвидировать в течение полугода. Нет сомнений, что до конца года этот объект будет полностью готов», — мэр Анатолий Локоть, август, 2021.
«Да, строительство ведется напряженно, но сроки ввода никто не переносил. Сейчас уже смонтированы эскалаторы, все монолитные железобетонные конструкции, идет монтаж внутренних инженерных сетей вентиляции, электроснабжения, отопления, – пояснил Александр Мысик. – В сентябре начинается поставка раздвижных перегородок, которые в дальнейшем будут открываться одновременно с дверями поезда. До 15 октября планируем их смонтировать, закрыть тепловой контур и уже приступим к отделочным работам», - Александр Мысик, август, 2021.
Отметим, что в настоящий момент в работе МУП "Метро МиР" находится более 30 контрактов. Например, контракт на строительно-монтажные работы по строительству пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста заключен на сумму 335,4 млн рублей. Или же реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус» - контракт на сумму 726,5 млн рублей. А строительные работы на объекте «Станция «Спортивная» - на сумму 631,2 млн рублей.
«Проблем со строительством станции „Спортивная“ нет: основные вопросы по финансированию решены. После доработок общая стоимость станции составляет чуть более трёх миллиардов рублей. Нет проблем и с оборудованием: все поставки осуществляются, контракты заключены. Поэтому у нас нет сомнений, что 14-я станция Новосибирского метрополитена будет построена в сентябре», — рассказывал мэр Анатолий Локоть в июле-2022.
* с использованием информации сайта мэрии Новосибирска и сайта nsknews info.
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