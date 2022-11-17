Ответчик обратился с ходатайством о приостановлении производства по делу (ст.143, 144 АПК, п.7 ст.213.6 ФЗ О несостоятельности). Представитель «Элинальфа» Максим Абросимов пояснил, что при исполнении контракта на подрядчика влияли «обстоятельства не зависящие от ответчика»: пандемия коронавируса, удорожание строительных материалов, истцом списывалась неустойка, начисление и взыскание которой «Элинальфа» считает необоснованной. В срыве сроков работ, по мнению ответчика, нет его вины.