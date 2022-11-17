16 ноября в Новосибирске совпали два события, имеющие существенное отношение к многострадальному строительству нового ледового дворца спорта (ЛДС). Сенсационное задержание директора «Местро МиР» Александра Мысика, строившего инфраструктуру вокруг ЛДС. И малозаметное заседание арбитражного суда, в ходе которого заказчик строительства ГКУ НСО «Арена» требует взыскать 91 640 059 рублей с генподрядчика - московской строительной компании «Элинальфа» за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».
Ответчик обратился с ходатайством о приостановлении производства по делу (ст.143, 144 АПК, п.7 ст.213.6 ФЗ О несостоятельности). Представитель «Элинальфа» Максим Абросимов пояснил, что при исполнении контракта на подрядчика влияли «обстоятельства не зависящие от ответчика»: пандемия коронавируса, удорожание строительных материалов, истцом списывалась неустойка, начисление и взыскание которой «Элинальфа» считает необоснованной. В срыве сроков работ, по мнению ответчика, нет его вины.
Однако, на ходатайстве о приостановке дела представитель генподрядчика настаивать не стал, предоставив решение на усмотрение суда. И ходатайство было снято судьей. Судебный процесс шагнул на следующую стадию: предварительное заседание дела по иску переходит в основное. Но слушаться будет уже в декабре.
Отметим, что недавно, 26 августа 2022 арбитражный суд уже отказал ГКУ «Арена» в выплате пени за нарушение сроков работ ООО «Элинальфа» на суммы 24,1 млн руб. и 17,1 млн руб. И в том процессе подрядчик выдвинул схожие возражения (ковидные ограничения, неблагоприятные погодные условия) указал длительное согласование рабочей документации со стороны заказчика.
В ноябре 2022 суд уже оштрафовал на 106 млн рублей гендиректора ООО «Элинальфа» (Этот пост занимает Алексей Грибан) за срыв контрактных сроков строительства ледовой арены в Новосибирске. Ранее прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
Ледовый дворец спорта не построили к 31 августа, как положено по контракту. Однако, объект был готов всего на 54%. В правительстве России объяснили, что задержка происходит в связи с ошибками в проектной документации, из-за несоответствия проектной и сметной документации, и непредусмотренных видов работ.
В сентябре 2022 и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что смета спортивного сооружения выросла с 10.2 до 14.4 млрд рублей. Теперь объявлено, что строительство завершат к 25 декабря 2022 года.