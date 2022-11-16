Источник редакции Atas.info сообщил, что Мысика задержали во время совещания о ходе строительства станции метро "Спортивная". Не исключено, что претензии правоохранительных органов связаны с проблемами именно на этом объекте. По словам источника, там все не так хорошо, как декларирует мэрия. Не исключено, что станция будет сначала торжественно открыта, а потом закрыта, как это было со станцией "Золотая нива".