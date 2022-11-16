Директор муниципального предприятия "Метро МиР" Александр Мысик задержан на рабочем месте в Новосибирске в среду, 16 ноября. В центральном офисе компании идут обыски. Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, следственные действия не связаны со строительством метрополитена, речь идет о дорожных работах, которые выполнял "Метро МиР".
Источник редакции Atas.info сообщил, что Мысика задержали во время совещания о ходе строительства станции метро "Спортивная". Не исключено, что претензии правоохранительных органов связаны с проблемами именно на этом объекте. По словам источника, там все не так хорошо, как декларирует мэрия. Не исключено, что станция будет сначала торжественно открыта, а потом закрыта, как это было со станцией "Золотая нива".
Тем временем, телеграм-канал "Горводоканал", который часто используют для "слива" инсайдерской информации, намекает, что речь идет о проблемах на стройке нового ледового дворца спорта в Ленинском районе Новосибирска.
Информацию о задержании Александра Мысика редакции Atas.info неофициально подтвердили в мэрии Новосибирска.