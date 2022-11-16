atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске задержан глава "Метро МиР" Мысик - он строил ЛДС и "Спортивную"

Сегодня, 06:08
Фото: atas.info
Наблюдатели полагают, что задержание Мысика может обернуться уголовными делами

Директор муниципальной компании "Метро МиР" Александр Мысик задержан в Новосибирске

Руководитель структуры, которая занимается, в том числе, строительством метро в Новосибирске, задержан во время рабочего совещания. В офисе компании идут обыски

Директор муниципального предприятия "Метро МиР" Александр Мысик задержан на рабочем месте в Новосибирске в среду, 16 ноября. В центральном офисе компании идут обыски. Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, следственные действия не связаны со строительством метрополитена, речь идет о дорожных работах, которые выполнял "Метро МиР".

Источник редакции Atas.info сообщил, что Мысика задержали во время совещания о ходе строительства станции метро "Спортивная". Не исключено, что претензии правоохранительных органов связаны с проблемами именно на этом объекте. По словам источника, там все не так хорошо, как декларирует мэрия. Не исключено, что станция будет сначала торжественно открыта, а потом закрыта, как это было со станцией "Золотая нива".

Тем временем, телеграм-канал "Горводоканал", который часто используют для "слива" инсайдерской информации, намекает, что речь идет о проблемах на стройке нового ледового дворца спорта в Ленинском районе Новосибирска.

Информацию о задержании Александра Мысика редакции Atas.info неофициально подтвердили в мэрии Новосибирска.

Читайте также:
Мэр Новосибирска опроверг слухи о переносе сроков сдачи станции метро "Спортивная"Генподрядчик заплатит многомиллионный штраф за срыв сроков строительства ЛДСГенпрокуратура обратила внимание на переносы сроков сдачи ЛДС в Новосибирске
#Артем Шершнев#Общество#Новосибирск#Александр Мысик#Метро#ЛДС#Задержание
Подпишитесь
В Новосибирске умерла найденная на дне школьного бассейна второклассница
Сегодня, 11:39
Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска
Сегодня, 12:15
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
14 ноября, 17:45
Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
Сегодня, 08:47
«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
14 ноября, 18:15