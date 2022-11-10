Станция метро "Спортивная" в Ленинском районе Новосибирске будет сдана до конца 2022 года, заявил мэр Анатолий Локоть, комментируя информацию о том, что якобы строители не укладываются в график, и приемная комиссия появится на объекте не ранее следующего года.