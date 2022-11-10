Станция метро "Спортивная" в Ленинском районе Новосибирске будет сдана до конца 2022 года, заявил мэр Анатолий Локоть, комментируя информацию о том, что якобы строители не укладываются в график, и приемная комиссия появится на объекте не ранее следующего года.
"У меня нет информации, что в этом году не будет закончено строительство станции. На сегодня на станции активно заканчиваются строительные, монтажные и пусконаладочные работы", - сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-общения с журналистами в четверг, 10 ноября.
По словам Локтя, в помещении станции уже идет уборка, а территорию снаружи благоустроили.
В августе 2022 года отставание от графика работ на станции составляло 78%. Ранее завершить строительство "Спортивной" планировали в сентябре текущего года, потом срок передвинули на октябрь. "Спортивная" станет 14 станцией новосибирского метрополитена.