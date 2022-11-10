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Мэр Новосибирска опроверг слухи о переносе сроков сдачи станции метро "Спортивная"

Сегодня, 07:50
Фото: ООО "СпецТрансСтрой"
Станция планируют сдать до конца 2022 года

В мэрии Новосибирска назвали срок сдачи станции метро "Спортивная"

Анатолий Локоть заявил, что ему ничего неизвестно о том, что новую станцию новосибирского метро планируют достроить в 2023 году. По его словам, все работы идут по графику

Станция метро "Спортивная" в Ленинском районе Новосибирске будет сдана до конца 2022 года, заявил мэр Анатолий Локоть, комментируя информацию о том, что якобы строители не укладываются в график, и приемная комиссия появится на объекте не ранее следующего года.

"У меня нет информации, что в этом году не будет закончено строительство станции. На сегодня на станции активно заканчиваются строительные, монтажные и пусконаладочные работы", - сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-общения с журналистами в четверг, 10 ноября.

По словам Локтя, в помещении станции уже идет уборка, а территорию снаружи благоустроили.

В августе 2022 года отставание от графика работ на станции составляло 78%. Ранее завершить строительство "Спортивной" планировали в сентябре текущего года, потом срок передвинули на октябрь. "Спортивная" станет 14 станцией новосибирского метрополитена.

 

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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Станция спортивная#Артем Шершнев
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