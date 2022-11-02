20 млрд рублей требуются для развития новосибирского метро

Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сообщил, что к 2030 году будет продлена Дзержинская линия метро. Так, должны открыться две новые станции: «Молодежная» и «Гусинобродская. Согласно экспертизе МП «МЕТРО МИР», стоимость задуманного составит 20,4 млрд. рублей.