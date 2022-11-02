20 млрд рублей требуются для развития новосибирского метро

Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сообщил, что к 2030 году будет продлена Дзержинская линия метро. Так, должны открыться две новые станции: «Молодежная» и «Гусинобродская. Согласно экспертизе МП «МЕТРО МИР», стоимость задуманного составит 20,4 млрд. рублей.
Чиновники также обсудили развитие Ленинской линии. На красной ветке рассчитывают до конца десятилетия построить 3 станции: «Площадь Станиславского», «Троллейная» и «Северная».
Финансироваться эти проекты будут из разных источников. На круглом столе было предложено привлекать деньги из частного бизнеса, регионального, федерального и местного бюджетов.
По мнению председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерия Ильенко, для этого необходимо создать рабочую группу, которая займется развитием новосибирского метрополитена.
“Начатую Дзержинскую линию необходимо закончить, перспективность Ленинской линии для меня также очевидна. Но что – первое, а что – второе, должны сказать эксперты”, – подытожил Ильенко.
Ранее на круглом столе обсуждалась судьба строящейся станции метро "Спортивная".