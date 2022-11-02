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20 млрд рублей требуются для развития новосибирского метро

Сегодня, 09:08
Фото: atas.info
Станция метро Ленинский проспект
На прошедшем в законодательном собрании Новосибирской области круглом столе чиновники рассказали о планах развития местного метрополитена

Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сообщил, что к 2030 году будет продлена Дзержинская линия метро. Так, должны открыться две новые станции: «Молодежная» и «Гусинобродская. Согласно экспертизе МП «МЕТРО МИР», стоимость задуманного составит 20,4 млрд. рублей. 

Чиновники также обсудили развитие Ленинской линии. На красной ветке рассчитывают до конца десятилетия построить 3 станции: «Площадь Станиславского», «Троллейная» и «Северная». 

Финансироваться эти проекты будут из разных источников. На круглом столе было предложено привлекать деньги из частного бизнеса, регионального, федерального и местного бюджетов. 

По мнению председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерия Ильенко, для этого необходимо создать рабочую группу, которая займется развитием новосибирского метрополитена. 

“Начатую Дзержинскую линию необходимо закончить, перспективность Ленинской линии для меня также очевидна. Но что – первое, а что – второе, должны сказать эксперты”, – подытожил Ильенко.

Ранее на круглом столе обсуждалась судьба строящейся станции метро "Спортивная".

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#Общество#Город#Транспорт#Политика#Новосибирск#Метро#Развитие#Новые станции#Круглый стол
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