Станция метро “Спортивная” откроется в Новосибирске в декабре

Мысик отметил, что "строительная готовность будет обеспечена" к концу 2022 года. Открытие станции в декабре - оптимистичный вариант развития событий, добавил он.
Внешний вид платформы, не устроивший многих новосибирцев, так же не остался без внимания. Облик новой станции метро Новосибирска планируется улучшить световой подсветкой фасадов.
Также предстоит завершить работы по монтажу потолка и облагораживанию территории, прилегающей к "Спортивной".
Ранее стали известны имена подрядчиков, срывающих сроки ремонта дорог в Новосибирске.