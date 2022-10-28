Стоимость проезда в метро Новосибирска могут увеличить до 35 рублей

Напомним, что в новосибирском метро ввели новые правила безналичной оплаты. Изменения затрагивают владельцев банковских карт MasterCard и Visa. Теперь, при оплате поездки за день в метро с карты MasterCard начнут блокировать 1 рубль. А с карты Visa, стоимость всех поездок за один день будет списываться одной суммой в конце дня.