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Резкое увеличение стоимости проезда в новосибирском метро: насколько в этот раз

Сегодня, 01:22
Фото: atas.info
Пока власти не заявляли об увеличении цен на проезд, однако такая вероятность все же есть

Стоимость проезда в метро Новосибирска могут увеличить до 35 рублей

В Новосибирске может увеличиться стоимость проезда, о чем сообщил начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.

В настоящий момент тариф в метро составляет 27 рублей. Власти еще не анонсировали увеличение стоимости проезда. Однако начальник подземки рассказал, что такая возможная мера помогла бы обновить старые вагоны и турникеты.

Аркадий Чмыхайло предложил поднять тариф на 8 рублей и тогда сумма за проезд составит уже 35 рублей. Пару лет назад в стоимость поездок уже пытались включить инвестиционную составляющую для тех же целей, но бюджет был направлен в другое направление.

Напомним, что в новосибирском метро ввели новые правила безналичной оплаты. Изменения затрагивают владельцев банковских карт MasterCard и Visa. Теперь, при оплате поездки за день в метро с карты MasterCard начнут блокировать 1 рубль. А с карты Visa, стоимость всех поездок за один день будет списываться одной суммой в конце дня. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Метро
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